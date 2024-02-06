Recycle – ваш курьер по вывозу сортированных отходов

В Киеве начал работать сервис по вывозу сортированных отходов. Достаточно вызвать курьера в приложении Recycle, и он доставит ваш пакет в пункт приема вторсырья.

Путь от идеи до работающего стартапа занял два года.

Сейчас сервис Recycle работает на территории Киева. Впоследствии планируется запуск сервиса в других городах. Приложение Recycle есть в App Store и Google Play.

Его работу сопровождает команда менеджеров и разработчиков.

"Сейчас сложные времена для Украины, но по моему мнению вопрос экологии всегда актуален. Благодаря приложению Recycle, каждый человек сортируя отходы у себя дома, этим вносит вклад в чистоту окружающей среды", – говорит владелица и СЕО Recycle, молодая предпринимательница и мама двоих детей, Ксения Устименко.

Как заказать вывоз отходов

Заказать вывоз сортированного мусора в Recycle так же просто, как вызвать такси. Для этого нужно создать заказ в приложении, добавить фото и описание, пользуясь подсказками. Курьеры Recycle принимают только те отходы, которые могут перерабатывать в Украине. Перечень и подробная инструкция есть в приложении.

Следующий шаг – определиться с ценой, которую человек готов заплатить за вывоз. В приложении есть калькулятор стоимости заказа, ориентируясь на который, клиент сам предлагает сумму, которую он готов заплатить курьеру. Курьер также может предложить свой вариант вознаграждения. Далее, курьер приезжает за пакетом и везет его в пункт приема вторсырья.

Также в приложении есть две интересные опции для клиента: бесплатный вывоз и выкуп отходов курьером. Для этого необходимо накопить достаточное количество отходов, чтобы курьеру было выгодно заработать на перепродаже в пункте приема.

Куда курьеры вывозят сортированные отходы

Курьеры забирают отходы у клиента и доставляют их в специализированные пункты приема вторсырья, которые проверены Recycle. А уже оттуда везут на переработку.

Каждый пункт приема имеет свой прайс, по которому он покупает отсортированное сырье. То есть курьеру выгодно сдать отходы, потому что таким образом он получает дополнительную прибыль.

К тому же в Recycle есть система контроля работы курьеров. Курьер отправляет фото- или видеоотчет менеджеру Recycle по каждой заявке, что действительно доставил пакет в определенный пункт приема. Если курьер нарушает это условие, то сотрудничество с ним прекращают.

Карта пунктов приема вторсырья для каждого

Есть у Recycle и социальная составляющая. "Прямо в приложении мы создали карту пунктов, которые принимают вторсырье в разных районах Киева. А уже вскоре будут пункты в других городах Украины. И любой человек может воспользоваться этой картой, если хочет сдавать вторсырье самостоятельно и получать за это деньги", — говорит Ксения Устименко, СЕО Recycle.

Узнать больше о Recycle можно здесь https://recycle-app.com/







