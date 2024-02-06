Recycle – твій кур'єр для вивозу сортованих відходів

Достатньо викликати кур'єра у застосунку Recycle і він доставить пакунок у пункт прийому вторсировини. Шлях від ідеї до працюючого стартапу зайняв два роки.

Наразі сервіс Recycle працює на території Києва. Згодом планується запуск сервісу в інших містах. Застосунок Recycle є в App Store та Google Play.

Його роботу супроводжує команда менеджерів та розробників.

"Зараз складні часи для України, та на мою думку питання екології завжди на часі. Завдяки застосунку Recycle, кожна людина сортуючі відходи в себе вдома, цим робить внесок у чистоту навколишнього середовища", – каже власниця та СЕО Recycle, молода підприємиця та мама двох дітей, Ксенія Устименко.

Як замовити вивіз відходів

Замовити вивіз сортованого сміття в Recycle так само просто, як замовити таксі.

Для цього треба створити замовлення у застосунку, додати фото та опис, користуючись підказками.

Кур'єри Recycle приймають тільки ті відходи, які в Україні мають змогу переробляти. Перелік та детальна інструкція є у застосунку.

Наступний крок – визначитись з ціною, яку людина готова заплатити за вивіз.

В застосунку є калькулятор вартості замовлення, орієнтуючись на який, клієнт сам пропонує суму, яку він готовий заплатити кур'єру. Кур'єр також може запропонувати свій варіант винагороди. Далі, курʼєр приїжджає за пакунком і везе його у пункт прийому вторинної сировини.

Також у застосунку є ще дві цікаві опції для клієнта, а саме: безкоштовний вивіз та викуп відходів кур'єром. Для цього необхідно накопичити достатню кількість відходів, щоб кур'єру було вигідно заробити на перепродажі у пункті прийому.

Куди кур'єри вивозять сортовані відходи

Кур'єри забирають відходи у клієнта та доставляють їх до спеціалізованих пунктів прийому вторинної сировини, які перевірені Recycle. А вже звідти її везуть на переробку.

Кожен пункт прийому має свій прайс, за яким він купує сортовану сировину. Тобто кур'єру вигідно здати відходи, бо таким чином він отримує додатковий прибуток.

До того ж Recycle є система контролю роботи кур'єрів. Курʼєр надсилає фото- чи відеозвіт менеджеру Recycle по кожній заявці, що дійсно доставив пакунок у певний пункт прийому. Якщо кур'єр порушує цю умову, то співпрацю з ним припиняють.

Мапа пунктів прийому вторсировини для кожного

Є у Recycle і соціальна складова. "Прямо у застосунку ми створили мапу пунктів, які приймають вторсировину у різних районах Києва. А вже незабаром будуть пункти в інших містах України. І будь-яка людина може скористатися цією мапою, якщо хоче здавати вторсировину самостійно та отримувати за це гроші", – каже Ксенія Устименко, СЕО Recycle.

Дізнатись більше про Recycle можна тут https://recycle-app.com/