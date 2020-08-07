Респект тем, кто не прекратил строить! – НЭСАУ

В первом полугодии строительная отрасль Украины пережила падение на 5, 5%. Об этом в преддверии Дня строителя (9 августа), заявляют в Национальном экспертно-строительном альянсе Украины. Однако, это потери, которые легко справить, увеличив возведение нового жилья. Пока что его строят лишь в пяти регионах страны.

Экспертное сообщество считает, что программа Велике будівництво, должно перейти из фазы ремонта и реконструкции в строительство масштабных новых объектов. Об этом шла речь на совместной конференции Национального союза производителей стройматериалов, Национального экспертно-строительного альянса Украины и представителей заказчиков из объединенных территориальных громад.

Виктор Лещинский, президент НЕСАУ и руководитель группы компаний Win Experts, обратил внимание, что в самый сложный период карантина, многие в отрасли смогли не остановить работу, а интенсифицировать ее. «Строительная экспертиза перешла на новый уровень – от тюков бумаги с документацией, которую возили по всей стране к цифровым подписям и цифровым экспертным заключениям. Диджитализация дала прозрачность, скорость и экономию», считает глава экспертного альянса. На треть уменьшилось количество проектов, которые приходили на рассмотрение экспертов, но в то же время вырос спрос на новые направления: судебная строительная экспертиза – одно из них.

«После аудита экспертов НЕСАУ не страшны никакие проверки контролирующих органов. Ведь выводы наших судебных экспертов принимают в качестве доказательной базы в судах», - отмечает Виктор Лещинский.

Иван Салий, президент Национального союза производителей стройматериалов, заявил, что экспертиза дает четкое понимание целесообразности средств, вложенных в строительные объекты от проектной стадии и до эксплуатации. Он отметил, что смена поколений в строительной отрасли проходит без «провалов», опыт зрелых и новаторство молодых дают хорошие результаты.

«Строить надо безопасно, качественно и надолго. А качественная экспертиза как раз эти три составляющие и отслеживает. Производители стройматериалов готовы в союзе с экспертами воплощать самые сложные объекты по всей Украине», - заявляет Иван Салий.

Для экспертов в новых условиях работы стало больше.

«Сегодня есть проблемы с техническим надзором. Как несколько людей могут контролировать освоение миллиардов гривен на объектах по всей стране? Особенно это касается строительства за бюджетные средства», - обращает внимание Виктор Лещинский.

По его мнению, именно здесь аудит, судебно-техническая экспертиза показали свою пользу. Эксперты НЕСАУ провели экспертизу более 50 масштабных объектов.