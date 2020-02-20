Ресторанный комплекс QUEEN: ресторан, караоке и Ballroom

Bulldozer Group – международный ресторанный холдинг с мировым именем, под его эгидой открыты уже 5 популярных ресторанов Киева. Одно из заведений сети, открывшееся чуть меньше года назад – элитный ресторанный комплекс в центре города, на живописной набережной Днепра.

Ресторан с эксклюзивным меню, караоке и Ballroom на третьем этаже

Queen – ресторанный комплекс с изысканным интерьером и огромными окнами с видом на Днепр. От множества других ресторанов Киева он отличается своей концепцией и эксклюзивным меню.

На территории ресторанного комплекса расположены:

Lobby bar; Р есторан; К араоке; Ресторан Ballroom .

Превосходное место для встреч с друзьями и деловыми партнерами – lobby bar с камином и большими окнами. Здесь можно расслабиться за любимым коктейлем и сигарой или покурить кальян.

Ресторан в Киеве с блюдами из печи

Ресторан находится на втором этаже и оформлен в стиле фьюжн. Высокие потолки, цветы, огромные панорамные окна и приятная фоновая музыка создают особенную атмосферу. Здесь предлагается авторское меню: итальянская и европейская кухня, а также греческий крудо бар. Гордость ресторана - это русская и итальянская печи, в которых запекаются фокаччо и пинза, мясо, рыба, птица и супы. Блюда из печи более ароматные, сочные, с аппетитной хрустящей корочкой. Здесь две открытых кухни, и в ожидании заказа можно понаблюдать за тем, как повара готовят ваши блюда.

В леднике – свежайшие морепродукты. Лобстер, сибас, осьминог, гребешки и другие блюда готовятся по выбору гостя на гриле, в печи или в соли, согласно рецептуре. Каждую среду в Queen предлагают сет из камчатского краба, а в четверг – устрицы по специальной цене.

Обожаете веселые атмосферные вечеринки в компании друзей? Для вас каждую ночь с 23.00 работает караоке-зал с профессиональной акустической аппаратурой, где вы почувствуете себя звездой вечера, исполняя любимые песни. Для этого зала разработано отдельное меню с блюдами японской кухни, холодными закусками и салатами.

Просторный и озелененный Ballroom визуально зонирован на три части: основную, VIP-зону и открытую видовую террасу, откуда открывается живописная панорама. Но также это и настоящий концертный зал со сценой, профессиональной акустической и световой аппаратурой, и крепежами для акробатов. Здесь проводятся концерты известных артистов и шоу-программы, а также авторские Dinner Show. Предлагается японская, украинская и авторская кухня.

Эксклюзивные меню, разработанные Владимиром Болибрухом, шеф-поваром ресторанного комплекса, и Сергеем Юрчишиным, бренд-шефом сети Bulldozer Group Ukraine, поражают своим разнообразием. Помимо основных блюд, предлагается десерты, а также обширные винная и коктейльная карты, разработанные шеф-сомелье Максимом Исаковым и шеф-барменом Олегом Якобенко. Не знаете, какой напиток заказать? Ваш официант или сомелье порекомендуют именно то, что идеально сочетается с вашим блюдом, выгодно подчеркивая и освежая его вкус. В отдельной винной комнате хранятся вина из разных уголков мира, подобранные специально под меню ресторана.

Queen (Киев) - отличное место для обеда или ужина, деловой встречи или классического романтического свидания, а также просто идеальный ресторан для празднования Дня рождения или банкета, благодаря обширной развлекательной программе. Изысканные блюда, хорошая музыка и шикарный вид на Днепр создают неповторимую и уместную для любого события атмосферу.

Приглашаем посетить ресторанный комплекс Queen по адресу:

г. Киев, ул.Набережное шоссе, 25