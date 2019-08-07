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пресс-релиз111
07.08.2019, 13:39

РоялБег: Кожаные сумки – признак вкуса и респектабельности

РоялБег: Кожаные сумки – признак вкуса и респектабельности - Фото

Любое кожаное изделие стоит немалых денег, поэтому выбирать качественную сумку необходимо, следуя определенным критериям

Сегодня даже маленькая деталь имеет значение в формировании образа делового преуспевающего человека. И не столь важно – это мужчина или женщина, главное утонченность и изысканность, чувство стиля и соответствие новейшим веяниям моды. Подчеркнуть статус в обществе помогает такой аксессуар, как стильная сумка из натуральной кожи. Цена такой вещицы не запредельна, но достаточно высока. И быть иначе не может, так как качественная брендовая сумка из натурального материала быть дешевой не может изначально.

Желание сэкономить чаще всего приводит к покупке дешевой подделки, которая приходит в негодность почти сразу. Чтобы купить настоящую брендовую вещь, лучше обратиться в интернет магазин «РоялБег», где сумки от известных производителей представлены в самом широком ассортименте. В каталоге есть фото каждой модели, подробно описаны характеристики, цены изделий. Если сравнить несколько вариантов, оценить и преимущества и недостатки, то выбор сделать довольно просто.

На что обратить внимание при покупке сумки из кожи?

Любое кожаное изделие стоит немалых денег, поэтому выбирать качественную сумку необходимо, следуя определенным критериям.

  • Качество кожи. Натуральная кожа, используемая при изготовлении сумок, бывает разной толщины и текстуры. Отличительные черты: надежность, прочность и долговечность. Изделия выполняют из кожи ягненка, лошади и телячьей. Имеют богатый выбор цветов и оттенков, просты и не слишком требовательны в уходе. Такие изделия со временем приобретают дополнительный лоск и винтажность, что делает их еще дороже.
  • Подкладка. Покупая сумку, следует обратить внимание на подкладку. Ее качество не должно вызывать сомнений. Это должен быть плотный материал, который не сыпется, не линяет, надежно вшит в изделие. Все швы должны быть выполнены идеально, а качество внутренних карманов и отделений быть безупречным.
  • Фурнитура. Ее качество и цвет должны соответствовать заявленному. Никаких царапин, потертостей, если это не предусмотрено дизайном, быть не должно. Молнии, магниты, кнопки обязаны функционировать без нареканий.
  • Вид. Разновидностей сумок много. Отличаются они формой, размером, расположением ручек и ремней. Мужские и женские модели выполняют в деловом и кэжуал стиле. Подбирать идеальную сумку следует, исходя из индивидуальных потребностей и стилевых особенностей.

Сумка из натуральной кожи известного бренда автоматически переводит ее обладателя на более высокий уровень. Желая соответствовать имиджу успешного и обеспеченного человека, не стоит экономить на качестве аксессуаров. В интернет-магазине «Royalbag» представлены только брендовые изделия, которые прослужат своим хозяевам не один год. Цены вполне приемлемы и соответствуют качеству.

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Теги: РоялБег, кожаные сумки
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