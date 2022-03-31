Рынок древесины стремительно восстанавливается

Премьер-министр Украины призвал представителей всех отраслей к возобновлению предпринимательской деятельности во время военного положения.

Так, одним из первых восстановился и рынок древесины, который с середины марта уже функционирует в привычном режиме.

Для обеспечения прозрачной и эффективной реализации ресурса государственных лесных хозяйств ООО "Украинская энергетическая биржа" 12 марта 2022 возобновила проведение электронных торгов. Это позволило восстановить прозрачную, конкурентную и эффективную торговлю с соблюдением всех норм законодательства Украины.

"Наша задача – обеспечить равные условия и эффективность продаж. Конечно, справедливый доступ к ресурсу можно обеспечить только с помощью конкурентных процедур. В свою очередь это ускорит обеспечение предприятий ресурсом, который им необходим для более или менее стабильного функционирования, сохранения рабочих мест и оплаты налогов в бюджеты. Также лесхозы получат дополнительные средства." – сообщил заместитель генерального директора ООО "Украинская энергетическая биржа" Константин Шевчук.

В период с 12 по 29 марта 2022 г. было проведено 127 аукционов, на которых реализовано – 191 125,61 куб.м. на общую сумму более 655 млн. грн. Дополнительный доход государства, если сравнивать с первоначальной стоимостью реализуемого объема, составляет более 71 млн грн. Самыми активными продавцами на биржевых торгах были лесные хозяйства Киевской, Хмельницкой, Ив. Франковской, Черкасской, Волынской и Винницкой областей.

Следует отметить, что к руководству государства обратились деревообработчики из многих регионов государства. Они попросили содействовать выставлению на биржевые торги лицензируемых операторов 100% заготовленного ресурса всеми лесными хозяйствами Украины без исключения.

"Только такой подход обеспечит эффективную продажу государственного ресурса, равный доступ для всех предприятий и достойный доход для лесхозов. Отмечаем, что в нынешней ситуации продажа государственных активов без конкуренции и по заниженным ценам недопустима и может приравниваться к мародерству", – говорится в обращении представителей. от 28 марта 2022 года.

"Гослесагентство и в дальнейшем планирует плодотворно работать по вопросам увеличения объемов заготовки и реализации ресурса на конкурентных биржевых торгах. Мы будем и дальше использовать действенные системные подходы, которые себя уже представили в это непростое время" – отметил Председатель ДАЛРА, Юрий Болоховец.

В целом рынок стремительно возвращается в штатный режим и увеличивается количество торгов, с расписанием которых можно ознакомиться на сайте биржи и в соответствующих Viber и telegram каналах.