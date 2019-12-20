Safe Side 2.1: Безопасность бизнеса: итоги года, тренды

18 декабря в рамках мероприятия,Safe Side 2.1, организатором которого выступила компания ЛІГА:ЗАКОН, спикеры поделились своим опытом как защитить свой бизнес сегодня.

Экспертиза докладчиков широкая - от корпоративной защиты, налоговой оптимизации до методов рейдерских атак и обысков.

О чем следует помнить директору, бухгалтеру и учредителю?

Александр Смирнов, налоговый адвокат, руководитель Юридического центра «Смирнов и Партнеры» открыл саммит и рассказал гостям об эффективных инструментах оптимизации налогообложения, а также структурировании, рисках и потребностях бизнеса.

До чего могут привести корпоративные конфликты интересов внутри компании рассказал Шади Саад, директор Saad Legal. Наиболее частыми считаются между менеджментом и собственником, самими владельцами и внешними рейдерами. Причины разнообразны и креативные - от злоупотребления должностных обязанностей, параллельного ведения бизнеса до сговора с другими участниками бизнеса и не только.

Не упустили момент цифровой безопасности при помощи специальных систем эксперты ЛІГА:ЗАКОН - Андрей Кравченко, Project Manager направления «Сервисы анализа и мониторинга» в компании «ЛІГА:ЗАКОН» и Анастасия Шевченко, руководитель департамента создания юридического контента компании «ЛІГА:ЗАКОН». Специалисты поделились с аудиторией полезными инструментами для обеспечения безопасности бизнеса и предотвращения возможных кризисов. Среди возможностей систем:

защита от корпоративного, имущественного рейдерства - CONTR AGENT SMS-Маяк

обеспечение достоверной нормативно-правовой информацией - Информационно-Правовая Система

построение сильной аргументированной защиты в суде - Verdictum

минимизация репутационных рисков - Semantrum

А вот как построить саму стратегию защиты бизнеса от давления правоохранительных органов рассказал Игорь Ольшевский, адвокат, партнер Адвокатского бюро «Збиглей и партнеры».

Также Александр Горобец, Денис Овчаров гостям рассказали всю правду об обысках: что ожидать, как себя вести и когда все таки нужно проводить PR-кампанию - до, во время или после обыска.

Среди уже устоявшихся трендов за 2018-2019 гг. при обысках:

бизнес привык к постоянным обыскам

следователь может изъять все, что считает нужным

в обысках активно применяют технические средства, архивацию данных, копирование образа сервера, блокирование уничтожения информации.

А вот как построить саму стратегию защиты бизнеса от давления правоохранительных органов рассказал Игорь Ольшевский, адвокат, партнер Адвокатского бюро «Збиглей и партнеры».

Также Александр Горобец, Денис Овчаров гостям рассказали всю правду об обысках: что ожидать, как себя вести и когда все таки нужно проводить PR-кампанию - до, во время или после обыска.

Среди уже устоявшихся трендов за 2018-2019 гг. при обысках:

бизнес привык к постоянным обыскам

следователь может изъять все, что считает нужным

в обысках активно применяют технические средства, архивацию данных, копирование образа сервера, блокирование уничтожения информации.

«Кто первый встал того и тапки» - так охарактеризовал Денис Овчаров коммуникацию об обыске с общественностью. PR-кампанию нужно проводить до, во время и после.

Safe Side - серия ежегодных мероприятий, нацелена предупредить, обучить, защитить бизнес во время переменчивой ситуации в стране. Информация, которую участники в рамках саммита получают полезна для юристов, владельцев бизнеса, руководителей.