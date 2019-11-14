SAFE SIDE 2.1. Защита бизнеса: итоги и тренды на 2020 год

2019 год оказался богатым на изменения, нововведения как для всей страны, так и для бизнеса. Компания ЛІГА:ЗАКОН решила подвестт итоги уходящего года и обсудить то, что же ожидает бизнес в 2020 году вместе с экспертами рынка.

18 декабря компания ЛІГА:ЗАКОН приглашает на мероприятие, посвященное защите бизнеса Safe Side 2.1.! Среди приглашенных спикеров: Шади Саад, Денис Овчаров, Александр Горобец, Александр Смирнов и эксперты ЛІГА:ЗАКОН. 7 часов, 6 спикеров и полезные лайфхаки для безопасного и эффективного ведения бизнеса в современных реалиях.

Среди главных тем мероприятия:

➤ Налоговая оптимизация: кейсы 2019.

➤Новый порядок проверок Гоструда - требования и риски.

➤Громкие обыски и их основания. Чего ждать бизнесу и как защищать себя в 2020 году.

➤Современные способы выстраивания корпоративной защиты.

➤Работа с открытыми данными, как обязательный элемент коммерческой деятельности.

➤Изменения законодательства и его влияния на бизнес.

➤Цифровые методы предупреждения рейдерских атак.

➤PR во время обыска: как использовать кризис для пользы компании

Дата и место встречи: 18 декабря, г. Киев, вул. Владимирская, 49А, INVERIA flow space

Начало в 13:00.

Ознакомиться с программой мероприятия.