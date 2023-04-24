Samsung Galaxy S23 Ultra: новый уровень мобильной фотографии

Флагман смартфон S23 Ultra вызвал наибольшую заинтересованность, так как южнокорейская компания назвала его "мечтой фотографа". Предварительные обзоры и заявленные производителем характеристики действительно впечатляют: четыре мощных основных модуля, smart-автоматика, широкий набор функций для ручного режима, улучшенная ночная съемка. Многие пользователи уже на практике оценили возможности гаджета и поделились впечатлениями.

Объектив на 200 Мп

Количество мегапикселей основной камеры — первое, что привлекло внимание экспертов мобилографии. Разработка не была новаторской. Ранее подобный объектив уже представили китайские умельцы бренда Xiaomi в своем флагмане 12T Pro. Но камерофон получился довольно "сырым": 200-мегапиксельный модуль практически ничем не дополнили, поэтому его возможности не раскрывались в полной мере. В Samsung же позаботились о том, чтобы пользователи получили от нового объектива максимум. Компанию ему составили еще три камеры:

ультраширокоугольная на 12 Мп;

телескопическая на 10 Мп с трехкратным оптическим зумом;

телескопическая на 10 Мп с десятикратным оптическим зумом.

Все эти усовершенствования в совокупности позволяют получить детализированные и четкие фото как с близкого, так и с далекого расстояния. К примеру, сидя на стадионе, вы сможете снять портрет любимого футболиста, который находится на противоположном краю поля.

Лучшего сочетания модулей основной камеры в телефоне вы не найдете. Единственным конкурентом на рынке для S23 Ultra на сегодняшний день традиционно выступает яблочный гаджет — iPhone 14 Pro Max.

Режим Night Mode

Ночная съемка — одна из самых сложных даже для профессиональных фотографов. Передать всю красоту звездного неба или вечерней набережной на снимке практически нереально. Но Galaxy S23 Ultra использует умные настройки, которые автоматически "вытягивают" слабые места фотографии:

убирает шумы на черном фоне;

уменьшает засветку витрин, окон и фонарей;

сохраняет атмосферность изображения.

Дополнительно для съемки звезд можно включить функцию Space Zoom, которая отличается стократным приближением. Один из американских блогеров выставил в соцсети фото Луны, сделанное на смартфон S23 Ultra. Кадр получился настолько детализированным и реалистичным, что вызвал восхищение даже у Илона Маска.