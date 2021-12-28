Сервис Nominal представил функционал для выбора МФО

Специализированный сервис Nominal, который предоставляет информацию о различных кредитных программах, представил расширенный каталог МФО, выдающих онлайн займы, а также собрал необходимые данные для объективного анализа предложений.

По мнению создателей ресурса, благодаря расширенному каталогу, сейчас Nominal предоставляет возможность быстро выбрать кредит онлайн на карту и сразу же оформить заявку, без необходимости посещать различные сайты.

Дополнительно разработчики ресурса представили несколько категорий кредитных продуктов для удобного поиска и сравнения – кредиты, которые выдаются онлайн, банковские программы, программы с моментальной выдачей, с минимальной процентной ставкой, я для отдельных групп заемщиков и так далее.

Среди базовых критериев сравнения на сайте представлены такие параметры кредитных продуктов, как сроки рассмотрения, требования к возрасту заемщика, метод получения денег, процентная ставка и сумма кредита.

У каждой кредитной организации есть своя отдельная страница с анкетной информацией, а также детальными данными, необходимыми потенциальному заемщику для сравнения, включая тарифы на представленные продукты, требования к заемщикам, описание штрафных санкций и условий начисления пени.

Определенную помощь в выборе продуктов из обновленного каталога МФО и других кредитных организаций окажут и отзывы целевой аудитории. Наличие комментарием реальных пользователей поможет исключить сотрудничество с мошенниками или просто недобросовестными кредиторами.

После изучения доступных вариантов в выбранной категории заемщики могут, не покидая сервис, подать заявку на нужную сумму.

Как отметил финансовый эксперт сайта Nominal.com.ua, Артём Мирошниченко, представленная на сайте актуальная информация о кредитных организациях в теории должна помочь потенциальным заемщикам не только выбирать подходящие кредитные продукты, но и сравнивать их по объективным критериям. А это в итоге должно положительно сказаться на экономии семейного бюджета и общей переплате за пользование заемными средствами.

В заключение представители сервиса напомнили, что кредиты могут быть, как доступными финансовыми инструментами, так и причиной серьезных финансовых проблем. Перед тем как подать заявку на кредит, стоит не только внимательно изучить доступные предложения, но и оценить свои возможности. Если нет гарантий, что вы сможете вносить платежи в срок и полностью вернуть заем с учетом процентов, то от кредитов необходимо отказаться.