Сеть пиццерий Pizza Day – победитель Ukrainian Business Award 2023

В мире современного бизнеса недостаточно создавать продукт высокого качества и гарантировать высокий уровень сервиса. Способность адаптироваться к изменяющимся условиям современности, оптимизация процессов и внедрение передовых технологий – необходимые условия развития.

Компания Pizza Day уникальна на украинском рынке своей бизнес-моделью и подходом к ежедневной работе. Благодаря ряду невероятных достижений она привлекла внимание и стала заслуженным лауреатом Ukrainian Business Award 2023. Следует отметить следующее:

1. Способность к развитию и экспансии

Основанная всего пять лет назад, компания успешно открыла более 160 заведений в 20 городах Украины. Модель открытой кухни, где гости могут наблюдать за процессом приготовления пиццы, делает их визит особенным и запоминающимся.

2. Использование современных технологий

Pizza Day стала символом того, как современные цифровые технологии могут улучшить бизнес-процессы и повысить качество обслуживания клиентов. Это не просто сеть пиццерий, – это эксперт в эффективном использовании технологий для удовлетворения потребностей потребителей.

3. Социальная ответственность

Маркером классного современного бизнеса является не только прибыльность и многочисленная клиентская аудитория. Быть социально активным, поддерживать благотворительные и социальные инициативы, участвовать в развитии молодежного спорта — вот важные аспекты успешного бизнеса сегодня.

Pizza Day – это не обычная сеть пиццерий, а пример современного бизнеса, способного менять мир к лучшему. Эта компания является символом высокого качества, инноваций и социальной ответственности. Ее заслуги в развитии отрасли и поддержке социальных и спортивных инициатив делают ее достойным победителем Ukrainian Business Award 2023 года.