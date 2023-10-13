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13.10.2023, 15:17

Мережа піцерій Pizza Day – переможець Ukrainian Business Award 2023

Этот материал также доступен на русском
Мережа піцерій Pizza Day – переможець Ukrainian Business Award 2023 - Фото

У світі сучасного бізнесу вже недостатньо створювати продукт високої якості та гарантувати високий рівень сервісу. Здатність адаптуватися до мінливих умов сьогодення, оптимізація процесів та впровадження передових технологій – необхідні умови розвитку. 

Компанія Pizza Day унікальна на українському ринку у своїй бізнес-моделі та підходу до щоденної роботи. Завдяки низці неймовірних досягнень, вона привернула увагу та стала заслуженим лауреатом Ukrainian Business Award 2023. Варто відзначити наступне: 

1. Спроможність до розвитку та експансії 

Заснована лише п'ять років тому, компанія успішно відкрила понад 160 закладів у 20 містах України. Модель відкритої кухні, де гості можуть спостерігати за процесом приготування піци, робить їх візит особливим та запам'ятовується. 

2. Використання сучасних технологій

Pizza Day стала символом того, як сучасні цифрові технології можуть покращити бізнес-процеси та підвищити якість обслуговування клієнтів. Це не просто мережа піцерій, – це експерт в ефективному використанні технологій для задоволення потреб споживачів. 

3. Соціальна відповідальність 

Маркером класного сучасного бізнесу є не лише прибутковість та чисельна клієнтська аудиторія. Бути соціально-активним, підтримувати благодійні та соціальні ініціативи, брати участь у розвитку молодіжного спорту — ось важливі аспекти успішного бізнесу сьогодні. 

Pizza Day — це не звичайна мережа піцерій, а приклад сучасного бізнесу, який здатен змінювати світ на краще. Ця компанія є символом високої якості, інновацій та соціальної відповідальності. Її заслуги в розвитку галузі та підтримці соціальних і спортивних ініціатив роблять її гідним переможцем Ukrainian Business Award 2023.

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Теги: Pizza Day
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