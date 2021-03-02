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02.03.2021, 18:48

Северный поток – 2. Экологические риски. По материалам Службы внешней разведки Украины

Северный поток – 2. Экологические риски. По материалам Службы внешней разведки Украины - Фото

Россия разрушает экосистему Балтийского моря "Северным потоком 2"

Росія руйнує екосистему Балтійського моря "Північним потоком 2"

Втілення Російською Федерацією політичного проєкту "Північний потік 2" не лише загрожує енергетичній безпеці країн Європи, але й несе сумнівні перспективи для підтримання рівноваги в екосистемі Балтійського моря. Росія, зокрема, нехтує технологічними процедурами та екологічними обмеженнями під час добудови гілки "Б" трубопроводу. Йдеться про дотримання суднами забезпечення затвердженого маршруту під час переходу з порту Мукран (Німеччина) до місця проведення робіт у виключній морській економічній зоні Данії.

Так, упродовж останніх місяців судна "Фінвал", "Умка", криголами "Владислав Стрижов" та "Юрий Топчев" неодноразово проходили в німецьких територіальних водах через зону зимівлі птахів, рух суден якою заборонений.

Як відомо, Росія поновила інтенсивні роботи з добудови трубопроводу "ударними темпами". На глибинах 65-70 м труба укладається вдвічі швидше, ніж на значно менших глибинах. Такий темп обумовлений політичним рішенням – якнайшвидше завершити будівництво, за радянською традицією приурочивши його до свята дня Росії – 12 червня.

"Північний потік-2": екологічні ризики лише зростають

Швидкі темпи прокладання труби у водах Данії в умовах збільшуваного політичного пресингу з боку керівних компаній щодо необхідності якнайшвидшого завершення робіт призводять до зростання загроз не лише екології, але й життю та здоров’ю членів екіпажу. Актуалізувався чинник, про який попереджали екологи – хімічні отруйні речовини часів Другої світової війни, які були захоронені на дні в районі о. Бронхольм. Маршрут трубопроводу "Північний потік 2" проходить поруч із цією зоною. За останні півстоліття морські течії зрушили чималу кількість контейнерів з бойовими отруйними речовинами та розкидали їх на значній площі навколо острова.

Упродовж останніх щонайменше 35 років такі контейнери та боєприпаси періодично випадково виявляють на сході та півдні від о. Бронхольм.

Для мінімізації екологічних ризиків Данія, як умову надання дозволу на прокладання трубопроводу у своїх водах, висувала обов’язковість використання суден із динамічним позиціонуванням (DP). Такі судна мав підрядник РФ у проекті – компанія "Allseas". Але під загрозою санкцій у 2019 році вона вийшла з проекту і вивела свої судна. У Росії ж єдиним трубоукладачем з DP виявився "Академик Черский". Однак його технічний стан не дає змоги й досі почати роботи. Тому РФ доклала значних зусиль і домоглася отримання змін

у данському дозволі, що дали "зелене світло" використанню якірного позиціонування. Тепер у водах Данії працює трубоукладач "Фортуна", що використовує 12 (!) якорів для свого позиціонування. І кожен з них ризикує зачепити небезпечний об’єкт на дні.

Усвідомлюючи високий рівень небезпеки, росіяни в терміновому порядку доставили на задіяні в роботах судна ампули з атропіном (антидот при отруєнні бойовими отруйними речовинами). Однак, незважаючи на небезпеку життю і здоров’ю екіпажів та екосистемі Балтійського моря в цілому, Росія продовжує прискорювати роботи з прокладання труби, приховуючи від громадськості будь-яку інформацію.

За матеріалами Служби Зовнішньої Розвідки України: 
https://szru.gov.ua/news-media/news/rosiya-ruinuie-ekosystemu-baltiiskoho-morya-pivnichnym-potokom-2-
https://szru.gov.ua/news-media/news/pivnichnyi-potik-2-ekolohichni-ryzyky-lyshe-zrostayut

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Теги: северный поток, єкология
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