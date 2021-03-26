Школа Техно: в Донецкой области определили лучших в создании smart-решений школьников

В Покровске Донецкой области прошел финал образовательного технологического конкурса "Школа Техно" для школьников старшего возраста. Всего к участию присоединилось 30 команд, но только 10 из них дошли до финала и получили право бороться за возможность внедрения своего образовательного smart-решения в родной школе.

Организаторами конкурса выступили ОО "Покровская Платформа совместных действий", Донецкий национальный технический университет, Донецкий областной институт последипломного педагогического образования. Финансовую поддержку проекту оказала компания "Донецксталь".

Основное конкурсное задание заключалось в разработке устройства, системы, программного решения, которые можно было бы использовать для создания более комфортных бытовых или учебных условий для школ: как для учеников, так и для учителей и персонала. Обязательными для конкурсного решения должны были стать ИТ и техническая составляющие. Кроме того, проекты должны быть реалистичным, с возможностью масштабирования, пилотного внедрения и дальнейшей коммерциализации.

Первое место и возможность внедрить проект собственной разработки в своей школе заняла команда "Второе дыхание", СОШ №2 с. Большая Новоселка. Ее проект – "Умная теплица на автономном питании", которая способна управлять температурой, освещением, проветриванием, орошением и влажностью, с возможностью удаленного контроля и управления.

Второе место досталось команде VEGA-5, СОШ №9 города Покровска. Она получит базовые компоненты технологической лаборатории для своей школы. Команда реализовала проект "Голографический ассистент учителя", который может использоваться на занятиях в школах.

Заслуженное третье место с 3D-принтером в качестве приза заняла команда из Торецка "Вектор развития". Она представила проект "Интеллектуальный контроль системы отопления", который способен уменьшить потребление электрической энергии на обогрев школьных помещений. Торецкое старшеклассники не смогли добраться на финал, но это не помешало команде презентовать свой проект онлайн.

Также организаторы приняли решение дополнительно отметить сертификатом на 50 тисяч грн команду Child prodigy Покровской многопрофильной гимназии за проект "Система онлайн-контроля и учета доступа в школу", который позволит контролировать посещение учащимися школы не только учителям, но и родителям.

"К сожалению, не каждая школа сегодня способна обеспечить себе самостоятельно достойное техническое оснащение классов, адаптировать учебные материалы с современными требованиями. Все это требует значительных материальных вложений, – отмечает генеральный директор ЗАО "Донецксталь" Константин Вялый. – Наша компания применяет на своих предприятиях инновационные способы производства, уникальные технологии, оборудование нового поколения. Наши главные инвестиции – в развитие. Поэтому мы понимаем насколько высока роль качественного образования, и готовы оказать поддержку в повышении его уровня в местных школах. "

"Мы благодарны всем участникам конкурса за их оригинальные и действительно инновационные проекты. Развитие STEM и технического творчества сегодня особенно актуальны для школ и школьников Донецкой области. Accord Group, как социально ответственный IT-бизнес, планирует и в дальнейшем поддерживать развитие современных образовательных технологий в регионе ", – комментирует руководитель инновационных проектов в сфере образования компании Accord Group Игорь Старенький.

"Сегодня внедрение STEM-образования в Донецкой области является одним из самых актуальных вопросов для дальнейшего развития. Именно поэтому при содействии Программы развития ООН в Краматорске будет открыт инновационный STEM-центр, который будет предоставлять образовательные услуги учителям, студентам, ученикам и тем, кто ищет возможность овладеть новой профессией", – отмечает специалист по социальной сплоченности Программы ООН по восстановлению и развитию мира Евгений Кузнецов.

Конкурс "Школа Техно" – это ИТ-соревнование, которое должно не просто побуждать детей к генерированию новых идей, но и способствовать развитию STEAM-образования и внедрению современных технологий в образовательный процесс в рамках программы Новая украинская школа. В этом году общий бюджет "Школы Техно" при финансовой поддержке компании "Донецксталь составил 350 000 грн.

Партнерами конкурса стали компания Accord Group, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Учебный центр STEAM-train, сеть академических стартап-инкубаторов УЕР, Энергоэффективный цифровой университет для продвижения технических инноваций (EDUTIP).

Больше информации на официальной странице конкурса.