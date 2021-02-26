Школьники Донецкой области посоревнуются в создании smart-решений

2 марта в Покровске Донецкой области пройдет финал образовательного технологического конкурса "Школа Техно" для старших школьников. Участие в конкурсе примут 10 команд от школ Донецкой области. Главным призом конкурса станет внедрение образовательного smart-решения в школе команды-победителя.

Кто будет соревноваться?

География конкурса — территория Донецкой области, участники — команды учащихся 8-11-х классов под руководством профильного преподавателя, представляющие школы.

Какая задача?

Основное конкурсное задание заключается в разработке smart-решения, которое может быть реализовано в рамках школы. Например, устройство, система, программное решение, которое может быть использовано для создания более комфортных бытовых или учебных условий для школ, как для учеников, так и для учителей и персонала. Решение обязательно должно иметь ИТ и техническую составляющую, быть реалистичным, с возможностью масштабирования и пилотного внедрения, иметь возможность коммерциализации.

Призы

Финал будет третьим этапом конкурса, в котором приняли участие 30 команд. Во время него свои проекты будут защищать 10 команд-финалистов. Призовой фонд конкурса составляет 350 000 гривен. Призом для команды-победителя станет возможность внедрить проект собственной разработки в своей школе. Команда, которая займет 2-е, место получит базовые компоненты технологической лаборатории для своей школы, 3-е место — 3D-принтер.

Цель конкурса

Конкурс "Школа Техно" — это ИТ-соревнования, задача которых не просто побуждать детей к генерированию новых идей, но и способствовать развитию STEAM-образования и внедрению современных технологий в образовательный процесс в рамках программы Новая украинская школа. STEAM-образование в последнее время очень активно развивается как в мире, так и в Украине. Аббревиатура STEAM расшифровывается как Science (Наука), Technology (технологии), Engineering (Инженерия), Arts (Искусство) и Mathematics (Математика).

"Развитие STEM, технического творчества, ИТ-навыков, предпринимательских подходов и креативного мышления среди учащихся старших классов — сегодня одни из главных задач Новой украинской школы. Особенно актуально это для школ и школьников Донецкой области. Максимально продвигать современные образовательные технологии в этом регионе можно считать социальной миссией ответственного IT-бизнеса ", — рассказывает руководитель инновационных проектов в сфере образования компании Accord Group Игорь Старенький.

Конкурс также призван популяризировать знания о том, как современные технологии меняют обыденность, основные принципы цифровой гигиены в информационном пространстве и сети Интернет.

Результаты конкурса

Для школ участие в конкурсе — это возможность внедрения разработок, опыт по коммерциализации проектов, созданных школьниками.

"Для учеников это — возможность развития технических и креативных навыков, углубление знаний по ИТ, профориентация, введение своего первого стартапа. Для учителей — работа в команде, обмен опытом с коллегами по внедрению STEM-подходов в обучении, навыки по применению междисциплинарных коммуникаций, работа на современном оборудовании. Мы же надеемся найти новые таланты и заинтересовать их в дальнейшем обучении в нашем университете", — отметил ректор ДонНТУ Ярослав Ляшок.

"К сожалению, не каждая школа сегодня способна обеспечить себе самостоятельно достойное техническое оснащение классов, адаптировать учебные материалы к современным требованиям. Все это требует значительных материальных вложений. — Мы понимаем, насколько высока роль качественного образования и готовы оказать поддержку в повышении ее уровня в местных школах", — отмечает генеральный директор ЗАО "Донецксталь" Константин Вялый.

Организаторами конкурса выступили Донецкий национальный технический университет, ОО "Покровская Платформа совместных действий", Донецкий областной институт последипломного педагогического образования. Финансовую поддержку проекту оказала компания "Донецксталь".

Партнерами конкурса стали компания Accord Group, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Учебный центр STEAM-train, сеть академических стартап-инкубаторов YES, Энергоэффективный цифровой университет для продвижения технических инноваций (EDUTIP).

Больше информации на официальной странице конкурса.