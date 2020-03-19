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19.03.2020, 15:12

Штрафные санкции за потребительский кредит во время карантина отменены

Штрафные санкции за потребительский кредит во время карантина отменены - Фото
кредитная карта

Граждане Украины, у которых есть потребительский кредит и нарушившие условия договора с 1 марта по 30 апреля 2020 г., освобождаются от ответственности

Во время всеукраинского карантина усилия чиновников направлены не только на борьбу с пандемией вызванной коронавирусной болезнью (COVID-19), но и на обеспечение нормальной жизни для обыкновенных граждан и повышения осознанности потребителя на рынке финансовых услуг. Большинство предприятий были вынуждены временно остановить свою деятельность, вследствие чего тысячи украинцев ушли в неоплачиваемый отпуск. Доходы населения падают, а ситуация приближается к критической. Беря во внимание то, что значительная часть населения имеет обязательства перед кредиторами Верховная Рада Украины решила этот вопрос на законодательном уровне.

Закон “О потребительском кредитовании” было дополнено пунктом об отмене штрафных санкций и пени за просрочку по кредитам во время карантина, согласно с законопроектом № 3220, принятым Верховной Радой Украины 17.03.2020 и подписанным Президентом Украины 18.03.2020.

О чем идет речь в законе?

Все граждане Украины, у которых есть потребительский кредит и которые нарушили условия договора в период с 1 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года, освобождаются от ответственности. Это значит, что в случае выхода в просрочку потребительского кредита, кредитор не имеет права применять штрафные санкции, начислять повышенные проценты, пеню.

Важно!

Законом предусмотрено ВРЕМЕННОЕ освобождение потребителя от ответственности перед кредитором. Если заемщик вышел в просрочку в период с 1 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года кредитор не имеет права применять штрафные санкции, предусмотренные условиями договора о потребительском кредите.

Дополнение к Закону “О потребительском кредитовании” не освобождает заемщиков от выполнения обязательств согласно подписанному договору. Во время карантина с потребителя не снимаются обязательства касаемо возврата тела кредита и процентов по кредиту. С 1 мая 2020 года стандартные условия договора и начисление штрафных санкций будут восстановлены.

Можно ли получить заем во время карантина?

Сегодня, когда Рада утвердила законопроект №3220, все больше банковских учреждений с осторожностью относятся к согласованию потребительских кредитов. Критерии для заемщика стали жестче, а процент тех, кто получил отказ в кредитовании увеличился. Рынок МФО, который значительно вырос за последние несколько лет и завоевал доверие потребителя, готов и дальше предоставлять услуги кредитования для украинцев на обновленных и выгодных условиях. Для получения займа онлайн нужен минимальный пакет документов (паспорт, ИНН и банковская карта). Значительным преимуществом стало и то, что для оформления потребительского кредита нет необходимости нарушать условия карантина и подвергать себя опасности. В отличие от банков, где кредит можно получить исключительно в отделении, МФО не требует личного присутствия клиента во время подписания договора. Для того, чтоб деньги перечислили на карту необходимо заполнить заявку на сайте выбранного МФО и подписать договор в электронном виде через СМС сообщение.

В условиях пандемии каждый украинец обязан ответственно относиться к своей жизни и принимать взвешенные решения. Все, кто нуждается в финансовой помощи в кризисной ситуации, может ее получить в течение нескольких минут. Стоит помнить о том, что карантин закончится и все вернуться к привычной жизни. Не стоит откладывать выплаты по кредитам. Даже если нет возможности полностью соблюдать условия договора, не стоит совсем ими пренебрегать!

 

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Теги: потребительский кредит, карантин
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