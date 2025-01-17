SINOPTIK.ua прогнозирует теплые зимние выходные

Прогноз на выходные: комфортная погода для прогулок. Температура от -1 до +7 °C, легкие осадки возможны ночью. Наслаждайтесь зимними развлечениями.

Впереди еще одни зимние выходные, которые обещают быть комфортными для прогулок, путешествий или уютного времени дома. Погода порадует отсутствием серьезных осадков, а мы поделимся интересными фактами и полезными советами, чтобы эти дни стали незабываемыми.

18 января: суббота с теплом и легкими осадками ночью

Суббота подарит нам облачную погоду с прояснениями. По данным SINOPTIK.ua, днем осадков не ожидается, но ночью возможен небольшой мокрый снег.

На востоке Украины (Харьков, Луганск, Донецк): Днем будет довольно комфортно — температура составит от -1 °C до +4 °C. Идеально для неспешных прогулок или выполнения запланированных дел. Ночью прохладнее, до -1 °C, поэтому не забудьте одеваться теплее.

Днем будет довольно комфортно — температура составит от -1 °C до +4 °C. Идеально для неспешных прогулок или выполнения запланированных дел. Ночью прохладнее, до -1 °C, поэтому не забудьте одеваться теплее. Центральные регионы (Киев, Полтава, Черкассы ): Погода порадует приятным теплом. Днем термометры покажут от 0 до +5 °C, что располагает к активному отдыху на свежем воздухе. Ночью температура будет около 0 °C.

Погода порадует приятным теплом. Днем термометры покажут от 0 до +5 °C, что располагает к активному отдыху на свежем воздухе. Ночью температура будет около 0 °C. Западные области (Львов, Черновцы, Ивано-Франковск): Днем температура поднимется до +3..+6 °C — прекрасное время для поездок или прогулок. Ночью станет прохладнее, до -1 °C, а в Закарпатье даже до -3 °C.

Днем температура поднимется до +3..+6 °C — прекрасное время для поездок или прогулок. Ночью станет прохладнее, до -1 °C, а в Закарпатье даже до -3 °C. Юг Украины (Одесса, Херсон, Николаев): Самый теплый регион страны. Днем температура достигнет +3..+6 °C — отличный повод провести время у моря или прогуляться по городу. Ночью тоже комфортно, около 0 °C.

Интересный факт: 18 января во многих странах мира отмечают День снеговика. Прекрасный повод для зимних прогулок и веселых развлечений с семьей или друзьями. А еще говорят: если в этот день идет снег, весна будет ранней и теплой.

19 января: воскресенье с особенным зимним настроением

В воскресенье погода останется тёплой и уютной. Облачность с прояснениями и отсутствие осадков создадут идеальные условия для прогулок или встреч с близкими.

На востоке Украины (Харьков, Луганск, Донецк): Днем термометры покажут от -1 до +5 °C. Прекрасная возможность завершить выходной на свежем воздухе. Ночью температура снизится до -1 °C.

Днем термометры покажут от -1 до +5 °C. Прекрасная возможность завершить выходной на свежем воздухе. Ночью температура снизится до -1 °C. Центральные области ( Киев , Полтава, Винница): Днем температура достигнет +3..+7 °C, что создает уютные условия для зимних прогулок. Ночью будет около 0 °C.

Днем температура достигнет +3..+7 °C, что создает уютные условия для зимних прогулок. Ночью будет около 0 °C. Запад Украины (Львов, Черновцы, Ивано-Франковск): Днем термометры покажут +3..+6 °C — отличное время для прогулок в парках или горах. Ночью станет прохладнее, до -1 °C, а в Закарпатье до -3 °C.

Днем термометры покажут +3..+6 °C — отличное время для прогулок в парках или горах. Ночью станет прохладнее, до -1 °C, а в Закарпатье до -3 °C. Южные регионы (Одесса, Николаев, Херсон): Самая теплая погода снова на юге. Днем ожидается +3..+6 °C, а ночью около 0 °C — идеально для тех, кто планирует завершить выходной у моря или в уютном кафе.

Интересная примета: если погода 19 января теплая и мягкая, ожидалась ранняя весна.

Наслаждайтесь выходными

По данным SINOPTIK.ua, эти выходные подарят отличные условия для активного или уютного отдыха. Не забывайте одеваться по погоде, брать с собой горячие напитки и заботиться о близких. Пусть эти зимние дни принесут тепло в каждый дом. Хороших выходных!