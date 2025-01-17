SINOPTIK.ua прогнозує теплі зимові вихідні

Прогноз на вихідні: комфортна погода для прогулянок. Температура від -1 до +7 °C, легкі опади можливі вночі. Насолоджуйтесь зимовими розвагами.

Попереду ще одні зимові вихідні, які обіцяють бути комфортними для прогулянок, подорожей або затишного часу вдома. Погода порадує відсутністю серйозних опадів, а ми поділимося цікавими фактами та корисними порадами, щоб ці дні стали незабутніми.

18 січня: субота з теплом і легкими опадами вночі

Субота подарує нам хмарну погоду з проясненнями. За даними SINOPTIK.ua, вдень не очікується опадів, але вночі можливий легкий мокрий сніг.

· На сході України (Харків, Луганськ, Донецьк): Удень буде доволі комфортно — температура коливатиметься від -1 °C до +4 °C. Ідеально для неспішних прогулянок чи виконання запланованих справ. Уночі прохолодніше, до -1 °C, тож не забудьте тепліший одяг.

· Центральні регіони (Київ, Полтава, Черкаси): Погода порадує приємним теплом. Удень стовпчики термометрів покажуть від 0 до +5 °C — гарна ідея для активного відпочинку на свіжому повітрі. Уночі температура триматиметься близько 0 °C.

· Західні області (Львів, Чернівці, Івано-Франківськ): Удень температура підніметься до +3..+6 °C — чудовий час для поїздок або прогулянок. Уночі стане прохолодніше, до -1 °C, а в Закарпатті навіть до -3 °C.

· Південь України (Одеса, Херсон, Миколаїв): Найтепліший регіон країни. Удень температура досягне +3..+6 °C — чудовий день, аби прогулятися містом або біля моря. Уночі очікується близько 0 °C.

Цікавий факт: 18 січня у багатьох країнах світу відзначають День сніговика. Чудова нагода для зимових прогулянок і веселих розваг із родиною або друзями. А ще кажуть: якщо цього дня йде сніг, весна буде ранньою та теплою.

19 січня: неділя з особливим зимовим настроєм

У неділю погода залишиться теплою та затишною. Хмарність із проясненнями і відсутність опадів створять ідеальні умови для прогулянок або зустрічей із близькими.

· На сході України (Харків, Луганськ, Донецьк): Удень стовпчики термометрів покажуть від -1 до +5 °C. Гарна нагода завершити вихідний на свіжому повітрі. Уночі температура знизиться до -1 °C.

· Центральні області (Київ, Полтава, Вінниця): Удень температура досягне +3..+7 °C, що створює затишні умови для зимових прогулянок. Уночі буде близько 0 °C.

· Захід України (Львів, Чернівці, Івано-Франківськ): Удень стовпчики термометрів покажуть +3..+6 °C — чудовий час для прогулянок у парках чи горах. Уночі стане прохолодніше, до -1 °C, а в Закарпатті до -3 °C.

· Південні регіони (Одеса, Миколаїв, Херсон): Найтепліша погода знову на півдні. Удень очікується +3..+6 °C, а вночі близько 0 °C — ідеально для тих, хто планує завершити вихідний біля моря або в затишному кафе.

Цікаво, що за давніми прикметами, якщо погода 19 січня тепла й м’яка, це може бути передвісником ранньої весни.

Насолоджуйтеся вихідними

За даними SINOPTIK.ua, ці вихідні подарують чудові умови для активного або затишного відпочинку. Не забувайте одягатися відповідно до погоди, брати з собою гарячі напої та піклуватися про близьких. Нехай ці зимові дні принесуть тепло в кожну домівку. Гарних вихідних!