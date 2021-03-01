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пресс-релиз
01.03.2021, 11:59

Slidepeak – еще больше возможностей для ваших презентаций

Slidepeak – еще больше возможностей для ваших презентаций - Фото

Максимально качественный уровень создания, оформления и подачи контента для достижения ваших целей

Slidepeak С 2007 года создает эффективные презентации для клиентов из самых разных отраслей: бизнеса, образования, маркетинга, IT и так далее. Компания помогает заказчикам лучше представить любые проекты, чтобы максимально заинтересовать свою аудиторию. Недавно сервис значительно расширил спектр услуг: от разработки идеи и ее воплощения до правильной подачи в виде слайдов. Над этим работают специалисты по данным, копирайтеры, редакторы, дизайнеры, которые разбираются в создании презентаций.

Все для современных качественных презентаций

Компания осуществляет профессиональный поиск информации в более чем 20 нишах, включая Business, Marketing, Healthcare, IT, Real Estate. Создание контента, редактирование и оформление происходит вовремя и эффективно. При необходимости клиенты могут заказать перевод презентации на более чем 40 языков. Разрабатывается как отдельная визуализация (графики, чарты, таблицы), так и подбирается стилистика, создаются теймплейты, masterslides. Для этого используются современные инструменты, включая программы PowerPoint, Google Slides, Keynote, Vision.

Заказчики обращаются к Slidepeak на разных этапах готовности своих презентации. Например, есть только видение, приблизительное представление визуала или собрана только информация. В этих случаях компания дорабатывает идею, ищет, создает контент и разрабатывает дизайн. Когда есть вся информация и картинки, графика, над ними поработают редакторы и дизайнеры, оформят в презентацию. Если клиент уже создал презентацию, специалисты могут проанализировать ее и улучшить, усовершенствовав определенные составляющие.

Эффективная презентация с нуля

Заказчик может обратиться только с идеей, эскизами (даже на бумаге), тезисами, и профессиональная команда Slidepeak.com сразу же возьмется за дело. Что это значит:

• Вместе с клиентом будет установлена цель презентации, желаемое влияние на аудиторию.

• Вместе с копирайтером будут обсуждены тип, стиль и подача контента.

• Дизайнер предложит визуальное оформление, будет найден лучший вариант.

• Команда возьмется за дело и в оговоренные сроки сделает весь проект.

На всех этапах создания презентаций компания поддерживает связь с клиентами, обсуждаются все идеи, изменения, предложения и тому подобное. Высокий уровень профессионализма и коммуникации позволяет вовремя и удачно завершать проекты. Команда Slidepeak всегда открыта к задачам любой сложности, можно обращаться с неординарными задачами – всегда готовы помочь.

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Теги: Slidepeak
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