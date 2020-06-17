Смотреть онлайн ТВ на Ланет.TV. Украинское телевидение онлайн

Как приятно после рабочего дня устроиться с кружкой ароматного чая за просмотром любимых ТВ каналов. Но все может омрачить банальный пропуск начала трансляции. Или у вас не было ТВ программы, вас сегодня задержали на работе.

Такой оказии точно не случилось бы, если б вы смотрели каналы онлайн с Ланет.TV. Ведь одним из главных преимуществ ТВ онлайн являться возможность смотреть каналы онлайн, ставить прямой эфир на паузу до 2‑х часов и перематывать его.

Кроме этого, Ланет.TV имеет еще ряд значимых преимуществ:

ТВ программа на две недели вперед (вам больше не нужно покупать телепрограмму на бумажном носителе); Возможность смотреть ТВ онлайн с любого устройства и на нескольких экранах одновременно; Бонусная программа (например, за добавление первой платежной карты вы получаете +55 грн на основной счет); Клиентская поддержка, розыгрыши с крупными призами в социальных сетях сервиса; Просмотр более чем 100 каналов онлайн в HD-качестве и т.д.

Чтобы оценить все вышеперечисленные преимущества, мы предлагаем вам воспользоваться промокодом tvpause. Активировав его в личном кабинете в сервисе Ланет.TV, вы получите 50 грн на основной и 50 грн на бонусный счет. Суммы этих средств достаточно для заказа пакета /CORE на 5 недель. Поспешите, ведь промокод предоставляется только до 01.07.2020.

Как смотреть ТВ через Интернет?

Телевидение онлайн теперь стало более доступным и легким в установке. Подключение займет у вас не более 5 минут. К тому же, дабы смотреть телевизор онлайн, не нужно вызывать мастера и покупать ресиверы и антенны, все что вам требуется — стабильный Интернет и смарт-устройство. Скачайте и установите любой сервис для просмотра онлайн ТВ, зарегистрируйтесь и подвяжите карту для оплаты. И все — интернет ТВ доступно для вас 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Теперь вся ТВ программа доступна вам лишь по одному нажатию кнопки на пульте!

Многих пользователей покоряет простота и удобство интернет-телевидения. По статистическим данным, каждый 3-й украинец уже смотрит онлайн любимые шоу, передачи, фильмы и сериалы. И с каждым месяцем эта цифра будет только расти, ведь технологии не стоят на месте и функционал многих сервисов онлайн-телевидения расширяется. А смотреть онлайн СТБ, Новый канал, Интер, 1+1, ICTV, М1, М2, Энтер-фильм, 2+2, НЛО TV и прочие с Ланет.TV в разы выгоднее и удобнее!