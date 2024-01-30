SOCAR получила награду Ukrainian Business Award 2023 в категории "Лучший сервис АЗС"

Сеть АЗК SOCAR представлена в 11 областях Украины, где клиенты могут воспользоваться услугами 57 АЗК с удобной инфраструктурой: маркеты, рестораны, мойки авто, бесплатные Wi-Fi, печать документов, телефон, зарядки для смартфонов, уборные, в том числе инклюзивные. Высокий уровень сервиса и качество продуктов – именно над этим работает SOCAR уже более 15 лет.

Компания SOCAR попала в элитный список победителей Ukrainian Business Award в категории "Лучший сервис АЗС". Эта награда была получена благодаря высокому уровню сервиса и товаров. Компания предоставляет возможность гостям продолжать чувствовать вкус мирной жизни и получать товары и услуги такого же высокого качества. Для SOCAR важно качество во всем – не только горючего, но и диджитализированных сервисов и сопутствующих товаров. Сегодня кроме качества делается ставка на безопасность, стабильность и сохранение атрибутов мирной жизни. Благодаря такой стратегии сеть АЗК SOCAR завоевала высокую репутацию и доверие клиентов.

Эта награда является свидетельством достижения впечатляющих результатов и высокого уровня профессионализма SOCAR.

Ukrainian Business Award – это престижная награда, отмечающая вклад лучших компаний в развитие украинского бизнеса. Участие в этом конкурсе позволяет получить не только официальное признание, но и привлечь внимание к своей деятельности и увеличить репутацию на рынке.

"Наши АЗК работают по принципу "Безопасно, быстро, качественно, интересно, вкусно – в одном месте". Для нас всегда на первом месте гость, его потребности, его комфорт и безопасность", – отмечает Елена Осипчук, PR-директор SOCAR Energy Ukraine. По ее словам, победа в Ukrainian Business Award стала возможной благодаря способности быстро реагировать на сегодняшние вызовы, а также профессионализму и сплоченности всех сотрудников.