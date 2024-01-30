SOCAR отримала нагороду Ukrainian Business Award 2023 в категорії "Найкращий сервіс АЗС"

Мережа АЗК SOCAR представлена в 11 областях України, де клієнти можуть скористатися послугами 57 АЗК із зручною інфраструктурою: маркети, ресторани, мийки авто, безкоштовні Wi-Fi, друк документів, телефон, зарядки для смартфонів, вбиральні, зокрема інклюзивні. Високий рівень сервісу та якість продуктів – саме над цим працює SOCAR вже більше 15 років.

Компанія SOCAR потрапила до елітного списку переможців Ukrainian Business Award у категорії "Найкращий сервіс АЗС". Ця нагорода була отримана завдяки високому рівню сервісу та товарів. Компанія надає можливість гостям продовжувати відчувати смак мирного життя й отримувати товари та послуги такої ж найвищої якості. Для SOCAR важлива якість у всьому – не тільки пального, а й диджиталізованих сервісів та супутніх товарів. Сьогодні, окрім якості, робиться ставка на безпеку, стабільність та збереження атрибутів мирного життя. Завдяки такій стратегії мережа АЗК SOCAR здобула високу репутацію та довіру клієнтів.

Ця нагорода є свідченням досягнення вражаючих результатів та високого рівня професіоналізму компанії SOCAR.

Ukrainian Business Award – це престижна нагорода, яка відзначає внесок найкращих компаній в розвиток українського бізнесу. Участь у цьому конкурсі дозволяє не тільки отримати офіційне визнання, а й привернути увагу до своєї діяльності та збільшити репутацію на ринку.

"Наші АЗК працюють за принципом "Безпечно, швидко, якісно, цікаво, смачно – в одному місці". Для нас завжди на першому місці є гість, його потреби, його комфорт та безпека", – зазначає Олена Осипчук, PR-директор SOCAR Energy Ukraine, За її словами, перемога у Ukrainian Business Award стала можливою завдяки здатності швидко реагувати на виклики сьогодення, а також професіоналізму та згуртованості всіх співробітників.