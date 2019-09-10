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10.09.2019, 15:53

Состоялся Кубок по мини-футболу среди застройщиков Builders Cup

Состоялся Кубок по мини-футболу среди застройщиков Builders Cup - Фото

Соревнования открыл почетный гость турнира Николай Николаевич Кулеба – Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка

31 августа 2019 на манеже спортивной академии U.C.S.A состоялся II Кубок по мини-футболу среди застройщиков и смежных организаций «Builders Cup».

Организатором уже второй раз выступила академия U.C.S.A при поддержке компании «НоваБудова», общественной организации «Новий Шлях», сети туристических комплексов «Відпочинок 365», сайта проверенных объявлений №1 «DOM.RIA» та Футбольной ассоциации строителей Украины.

Соревнования открыл почетный гость турнира Николай Николаевич Кулеба – Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка.

В соревновании приняли участие 7 команд, которые сформировали две группы. В первую группу попали коллективы «Crystal Avenue», «Smile Development», «Sport Community», «EVRODIM». Во вторую группу вошли команды «НоваБудова», «Сomfort Life Development», «Трансбуд».

Бескомпромиссность и заряженность команд на победу подарили зрителям, собравшимся на соревновании, зрелищные и захватывающие противостояния, в результате которых было сформировано пары полуфиналистов «Builders Cup». В первой группе команда «Crystal Avenue» уверенно заняла первое место, обыграв всех соперников. Второе место занял коллектив «Sport Community». В другой группе первую строчку оставил за собой чемпион предыдущего турнира «Сomfort Life Development». Также в полуфинал попала команда «НоваБудова».

Полуфинальные игры подняли до максимума и без того высокий градус соревнования, ведь команды понимали, что к финалу остается последний шаг. В результате напряженных игр в главный матч попали ФК «Crystal Avenue» и «Сomfort Life Development», которые обыграли команды «НоваБудова» и «Sport Community» соответственно.

В матче за 3 место «НоваБудова», победив «Sport Community», завоевала бронзовые медали соревнования. А в финале команда «Сomfort Life Development» защитила свой титул победителя «Builders Cup», одержав викторию в матче с «Crystal Avenue».

Коллектив «Crystal Avenue», кроме серебряных медалей, получил денежный приз и фирменные футболки от спонсора «DOM.RIA». Команда-победитель «Comfort Life Development» награждена золотыми медалями и кубком «Builders Cup». Также она получила денежный приз и сертификаты на скидку в 50% на отдых в Карпатах от спонсора соревнований – сети туристических комплексов «Відпочинок 365».

Лучшим игроком турнира признан Алексей Некрашевича из команды «НоваБудова», который получил путевку на двоих в Карпаты на 7 дней от сети туристических комплексов «Відпочинок 365». Также спонсор отметил 50% скидкой лучших игроков всех команд турнира.

Соревнование, проведенное в формате «family weekend», стало замечательным финальным аккордом лета, подарив участникам «Builders Cup» дух соперничества и эйфорию от побед, а болельщикам – возможность поддержать свои команды и наслаждение от атмосферы праздника.

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Теги: мини-футбол, BUILDERS CUP
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