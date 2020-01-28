Советы специалистов по выбору межкомнатных дверей?

Создать единый ансамбль облика дома или квартиры — хлопотное и непростое занятие. Надо тщательно подойти к выбору всех элементов интерьера. Каждый из них, должен соответствовать общему дизайну, быть функциональным и долговечным. Межкомнатные двери являются важной деталью в доме. Они не только украшают интерьер, но и защищают от шума и сквозняков. Хочется, чтобы двери были красивыми и надежными.

Строительный рынок предлагает купить межкомнатные двери в Киеве разнообразных форм из всевозможных материалов по низкой или высокой цене. Конструкции отличаются дизайнерским решением, устойчивостью к механическим нагрузкам, к влажности и температурным перепадам. Рекомендации специалистов помогут подобрать подходящие двери. Результатом корректного выбора изделия будет гармоничный и уютный интерьер.

Какие бывают межкомнатные двери?

Выбираете новые межкомнатные двери? А вы знали, что двери бывают не только деревянными, но производятся и из других материалов? Рассмотрим наиболее популярные модели дверей:

Массив дерева – всегда востребованный, надежный и прочный материал. Выглядит эстетично и солидно. Дерево считается лучшим материалом для жилых помещений. На деревянные межкомнатные двери цена гораздо выше других моделей.

МДФ – прекрасная альтернатива натуральному массиву. МДФ производят методом вакуумного прессования древесной стружки, покрывают антивандальной пленкой. Изделия обладают отличными качествами – прочностью, устойчивостью к внешним раздражителям, долговечностью, хорошо сохраняют тепло и отсекают внешние шумы.

ДСП и ДВП – благодаря доступной цене остаются популярным продуктом. Несмотря на свою недолговечность, изделия ценят за устойчивость к влажной среде и легкий вес.

ПВХ конструкции не часто используют в жилых помещениях. Скорее всего, из-за своего непритязательного внешнего вида. Актуальны изделия в общественных помещениях, на балконе или веранде.

Стеклянные двери дарят ощущения простора в помещение. Они не боятся солнечных лучей, влаги, коррозии и деформации.

Красота, прочность и долговечность межкомнатной двери полностью зависит от материала изготовления. Не стоит экономить на дверной конструкции. Качественное и красивое изделие будет долго служить и радовать эстетичным внешним видом.

Какие лучше купить межкомнатные двери в Киеве?

Удобство пользования дверной конструкции зависит от типа открывания, здесь важно учесть площадь помещения, ширину и форму дверного проема. Существует несколько видов открывания дверей:

Распашные – стандартные двери с петлями с левой или правой стороны. Они хорошо обеспечивают защиту от шума. В широком проеме устанавливают двустворчатые распашные двери;

Раздвижные или двери-купе. Отличный вариант для компактного помещения. Открываются путем перемещения по рельсам. Есть небольшой недостаток – слабая звуко - и шумоизоляция;

Складные двери. Конструкция в виде гармошки двигается по специальным полозьям и распрямляется при закрытии двери. Подходит для маленьких комнат.

Двери скрытого монтажа. Особая технология позволяет устанавливать полотно без дверных наличников, благодаря чему создается единая поверхность стены и двери. Очень красиво смотрятся в современных интерьерах.

Когда сложно определится с выбором межкомнатной двери в Киеве, можно проявить креатив, и заказать изделие по индивидуальным параметрам. В салоне «Центр Дверей» опытные специалисты помогут подобрать двери и необходимую фурнитуру к ним.