Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
28.01.2020, 16:20

Советы специалистов по выбору межкомнатных дверей?

Советы специалистов по выбору межкомнатных дверей? - Фото

В салоне «Центр Дверей» опытные специалисты помогут подобрать двери и необходимую фурнитуру к ним

Создать единый ансамбль облика дома или квартиры — хлопотное и непростое занятие. Надо тщательно подойти к выбору всех элементов интерьера. Каждый из них, должен соответствовать общему дизайну, быть функциональным и долговечным. Межкомнатные двери являются важной деталью в доме. Они не только украшают интерьер, но и защищают от шума и сквозняков. Хочется, чтобы двери были красивыми и надежными.

Строительный рынок предлагает купить межкомнатные двери в Киеве разнообразных форм из всевозможных материалов по низкой или высокой цене. Конструкции отличаются дизайнерским решением, устойчивостью к механическим нагрузкам, к влажности и температурным перепадам. Рекомендации специалистов помогут подобрать подходящие двери. Результатом корректного выбора изделия будет гармоничный и уютный интерьер.

Какие бывают межкомнатные двери?

Выбираете новые межкомнатные двери? А вы знали, что двери бывают не только деревянными, но производятся и из других материалов? Рассмотрим наиболее популярные модели дверей:

  • Массив дерева – всегда востребованный, надежный и прочный материал. Выглядит эстетично и солидно. Дерево считается лучшим материалом для жилых помещений. На деревянные межкомнатные двери цена гораздо выше других моделей.
  • МДФ – прекрасная альтернатива натуральному массиву. МДФ производят методом вакуумного прессования древесной стружки, покрывают антивандальной пленкой. Изделия обладают отличными качествами – прочностью, устойчивостью к внешним раздражителям, долговечностью, хорошо сохраняют тепло и отсекают внешние шумы.
  • ДСП и ДВП – благодаря доступной цене остаются популярным продуктом. Несмотря на свою недолговечность, изделия ценят за устойчивость к влажной среде и легкий вес.
  • ПВХ конструкции не часто используют в жилых помещениях. Скорее всего, из-за своего непритязательного внешнего вида. Актуальны изделия в общественных помещениях, на балконе или веранде.
  • Стеклянные двери дарят ощущения простора в помещение. Они не боятся солнечных лучей, влаги, коррозии и деформации.

Красота, прочность и долговечность межкомнатной двери полностью зависит от материала изготовления. Не стоит экономить на дверной конструкции. Качественное и красивое изделие будет долго служить и радовать эстетичным внешним видом.

Какие лучше купить межкомнатные двери в Киеве?

Удобство пользования дверной конструкции зависит от типа открывания, здесь важно учесть площадь помещения, ширину и форму дверного проема. Существует несколько видов открывания дверей:

  • Распашные – стандартные двери с петлями с левой или правой стороны. Они хорошо обеспечивают защиту от шума. В широком проеме устанавливают двустворчатые распашные двери;
  • Раздвижные или двери-купе. Отличный вариант для компактного помещения. Открываются путем перемещения по рельсам. Есть небольшой недостаток – слабая звуко - и шумоизоляция;
  • Складные двери. Конструкция в виде гармошки двигается по специальным полозьям и распрямляется при закрытии двери. Подходит для маленьких комнат.
  • Двери скрытого монтажа. Особая технология позволяет устанавливать полотно без дверных наличников, благодаря чему создается единая поверхность стены и двери. Очень красиво смотрятся в современных интерьерах.

Когда сложно определится с выбором межкомнатной двери в Киеве, можно проявить креатив, и заказать изделие по индивидуальным параметрам. В салоне «Центр Дверей» опытные специалисты помогут подобрать двери и необходимую фурнитуру к ним.

Отправить:
Распечатать:
Теги: межкомнатные двери
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 