Современное пространство и экспертный сервис: в Киеве появилось два новых магазина iSpace

Открытие двух новых магазинов iSpace в Киеве с мастер-классами, иллюзионистами и сюрпризами от Apple.

Диджей, стендап-комик, известные фотографы и даже менталист, читающий мысли, — рассказываем, как проходило открытие двух новых магазинов техники Apple

В последний уикенд осени, 29 и 30 ноября, в Киеве состоялось открытие двух новых пространств iSpace — официальных магазинов техники Apple со статусом Apple Authorised Reseller. Он означает, что магазины соответствуют мировым стандартам бренда Apple.

К слову, новые магазины стали 6 и 7 по счету в нашей стране. А сама компания iSpace (единственная в Украине!) обладает еще более престижным статусом — Apple Premium Reseller.

Торжественное открытие: диджей, иллюзионист и мастер-классы

Первым состоялось открытие нового магазина iSpace в Respublika Park — крупнейшем торгово-развлекательном центре страны, расположенном на столичных Теремках. Замечательное настроение гостям дарил диджей и стендап-комик Антон Житлов, ведущий мероприятия. После официального открытия состоялось выступление иллюзиониста Илии Кормана. Илия работает в редком жанре иллюзии, называемой ментализмом. Его трюки с карточками покорили публику, особенно младших зрителей — дети были просто в восторге.

После небольшого перерыва, во время которого посетители iSpace тестировали и покупали технику Apple, организаторы порадовали еще одним мероприятием. Гости смогли посетить мастер-класс от профессионального фотографа Елены Поповой. Она рассказала о возможностях камеры iPhone, познакомила гостей с правилами композиции, которые делают кадр более эффектным, и дала советы, как работать со светом.

На следующий день, 30 ноября, уже на другом конце Киева — в ТРЦ River Mall на Осокорках — состоялось открытие еще одного магазина iSpace. Организаторы и здесь не оставили публику без диджея и ведущего с его остроумными шутками. Мастер-класс по фотографии на этот раз проводил фотограф Антон Ткаченко. В интересной и простой форме он рассказал, как настроить камеру iPhone для создания впечатляющих снимков, а также дал советы по цветокоррекции фотографий, которые точно наберут сотни лайков в соцсетях.

На десерт гостей открытия в обоих ТРЦ ожидал сюрприз — розыгрыш призов от топовых брендов. Для того чтобы поучаствовать в розыгрыше, нужно было купить любой товар в новом iSpace на сумму от 1000 грн.

"Сегодня в топе продаж — наушники AirPods и последняя, 16-я модель iPhone, — поделился с журналистом консультант. — Также покупатели много спрашивают о наших уникальных гарантиях. У нас их две: от производителя, то есть компании Apple, и от официального реселлера, то есть от нас".

Минимализм и инновации

Фирменный дизайн с минималистической мебелью и световой панелью подчеркивает современный стиль новых магазинов iSpace. В iSpace все устройства доступны для свободного ознакомления, чтобы посетители могли оценить новинки еще до покупки. Например, они могут самостоятельно сравнить модели, их размеры и функционал, а затем принять взвешенное решение. При необходимости клиенты могут обратиться за персонализированным советом к консультантам, которые прошли обучение у представителей Apple и знают о технике все.