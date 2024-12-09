Сучасний простір і експертний сервіс: у столиці з'явилися два нових магазини iSpace

Відкриття двох нових магазинів iSpace у Києві з майстеркласами, ілюзіоністами та сюрпризами від Apple.

Діджей, стендап-комік, відомі фотографи та навіть менталист, що читає думки, — розповідаємо, як відбувалося відкриття двох нових магазинів техніки Apple

В останній вікенд осені, 29 та 30 листопада, у Києві відбулося відкриття двох нових просторів iSpace — офіційних магазинів техніки Apple зі статусом Apple Authorised Reseller. Він означає, що магазини відповідають світовим стандартам бренду Apple.

До речі, нові магазини стали 6 та 7 у нашій країні. А сама компанія iSpace (єдина в Україні!) має ще більш престижний статус — Apple Premium Reseller.

Урочисте відкриття: діджей, ілюзіоніст та майстеркласи

Першим відбулось відкриття нового магазину iSpace у Respublika Park — найбільшому торговельно-розважальному центрі країни, що розташований на столичних Теремках. Чудовий настрій гостям дарував діджей та стендап-комік Антон Житлов, який був ведучим заходу. Після офіційного відкриття відбувся виступ ілюзіоніста Ілії Кормана. Ілія працює в рідкісному жанрі ілюзії, що зветься менталізм. Його трюки з картками підкорили публіку, особливо молодших глядачів — діти були просто у захваті.

Після невеликої перерви, під час якої відвідувачі iSpace роздивлялись та купували техніку Apple, організатори потішили ще одним заходом. Гості змогли відвідати безкоштовний майстерклас від професійної фотографині Олени Попової. Вона розповіла про можливості камери iPhone, познайомила гостей з правилами композиції, які роблять кадр більш ефектним, та дала поради, як працювати зі світлом.

Наступного дня, 30 листопада, вже на іншому кінці Києва — у ТРЦ River Mall на Осокорках — відбулось відкриття ще одного магазину iSpace. Організатори й тут не залишили публіку без запального діджея та ведучого з його дотепними жартами. Майстерклас з фотографії цього разу проводив фотограф Антон Ткаченко. В цікавій та простій формі він розказав, як налаштувати камеру iPhone для створення вражаючих знімків, а також надав поради щодо кольорокорекції фотографій, які точно наберуть сотні лайків в соцмережах.

На десерт гостей відкриття в обох ТРЦ чекав сюрприз — розіграш призів від топових брендів.

"Сьогодні в топі продажів — навушники AirPods та остання, 16-та модель iPhone, — поділився з журналістом консультант. — Також покупці багато запитують про наші унікальні гарантії. В нас їх дві: від виробника, тобто компанії Apple, та від офіційного реселлера, тобто від нас".

Мінімалізм та інновації

Фірмовий дизайн інтер’єрів із мінімалістичними меблями та світловими панелями підкреслює сучасний стиль нових магазинів iSpace. В iSpace усі пристрої доступні для вільного ознайомлення, щоб відвідувачі могли оцінити новинки ще до покупки. Наприклад, вони можуть самостійно порівняти моделі, їхні розміри та функціонал, а вже потім ухвалити зважене рішення. За потреби клієнти можуть звернутися за персоналізованою порадою до консультантів, які пройшли спеціальне навчання та є справжніми експертами з техніки Apple.