Современные способы лечения мочекаменной болезни

Образование в мочевыводящих путях конкрементов – основной признак мочекаменной болезни, называемой также уролитиазом. Образовываясь в почках, мочеточниках и мочевом пузыре конкременты (камни) начинают мешать оттоку мочи. Болезнь характерна для взрослых, но изредка она развивается у детей. Лечение пациентов с уролитиазом – сфера ответственности урологов, нефрологов и хирургов.

Причины мочекаменной болезни

Спровоцировать появление камней могут:

· болезни щитовидной железы;

· проблемы с обменом веществ;

· пороки развития мочевыводящей системы (у детей);

· избыток кальция в моче;

· хронические инфекции мочевыводящих путей;

· застой мочи в мочевом пузыре или почке;

· обезвоживание.

Образоваться конкременты могут из кристаллов мочевой, щавелевой или фосфорной кислоты, называясь, соответственно, уратами, оксалатами и фосфатами.

Симптомы мочекаменной болезни

Первые симптомы могут игнорироваться из-за их слабой выраженности и непостоянности, но со временем они усиливаются, и к врачу пациенты обычно попадают с жалобами на:

· боль в пояснице – резкую, приступообразную, отдающую в пах или живот (при почечной колике), или же постоянную, ноющего характера;

· частые позывы к мочеиспусканию, при которых выделяется немного мочи.

Могут присоединяться жалобы на тошноту и рвоту, лихорадку, вздутие живота и появление крови в моче.

В целом, симптомы изменяются в зависимости от размеров и местонахождения конкремента. Большой камень вызывает ноющую боль, возможно появление в моче примеси крови. Небольшие конкременты часто выходят из почек, застревая в мочеточниках, и провоцируя почечную колику. К подвижке камня может большое количество выпитой жидкости, сильная встряска, физические нагрузки.

При подозрении на уролитиаз проводят следующие обследования:

· лабораторное исследование крови и мочи;

· УЗИ почек;

· рентгенография или КТ. После подтверждения предварительного диагноза определяются с методом лечения мочекаменной болезни.

Лечение уролитиаза

Терапия медикаментами при почечных коликах направлена на максимально быстрое смягчение боли с помощью обезболивающих. Спазмолитики назначаются для облегчения вероятного движение конкремента по мочевыводящим путям. Назначается диетическое питание, один из основных пунктов которого – потребление жидкости в достаточном объеме.

Хирургическое лечение назначается для устранения камней, неспособных выйти самостоятельно. В клинике «Оксфорд Медикал» для этого применяется литотрипсия – дробление камня и выход его обломков наружу. Литотрипсия бывает:

· дистанционная – дробление камня проводят сфокусированным ультразвуком;

· контактная – эндоскопический метод, при котором инструменты подводятся к камню через мочеточник;

· перкутанная лазерная литотрипсия – удаление камня из почки, во время которого хирург через поясницу, непосредственно в почку вводит световод лазера, энергия которого дробит камень.

В некоторых случаях литотрипсия нецелесообразна и назначается нефрэктомия – удаление пораженной почки.

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