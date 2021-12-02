UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
Пресс-релиз
02.12.2021, 12:00

Современные светодиодные лампы: выбираем с умом!

Цей матеріал також доступний українською
Современные светодиодные лампы: выбираем с умом! - Фото

Светодиодные источник света являются бесспорными лидерами в категории осветительных приборов для бытового и промышленного освещения. Причины популярности разные: среди них стоит отметить и длительный срок службы изделий, и отсутствие негативного влияния на органы зрения, доступность самых разных моделей по характеристикам, размерам, спектру. Не составит труда выбрать лед лампы для использования в жилых помещениях, офисах, на производствах, в торговых и административных центрах. 

Широкое разнообразие моделей заставляет задуматься – какая светодиодная лампа лучше? Какая подходит для решения конкретных задач? 

Критерии выбора светодиодных ламп

Выбирая источник  света для дома, офиса или другого помещения обращайте внимание на следующие характеристики:

  • мощностные показатели;

  • цветовая температура;

  • световой поток;

  • рабочие температуры;

  • напряжение;

  • степень защищенности;

  • параметры.

Информация об этих параметрах поможет подобрать идеально соответствующие поставленным условиям светодиодные элементы. 

Один из наиболее значимых критериев выбора изделий – световой поток. Он зависит от типа установленных производителем светодиодов. Это – яркость лампы, то самое количество света, которое транслирует прибор. Измеряется он в Люменах и информация о данном параметре обязательно есть в описании продукции. Как подобрать устройство по данному критерию? если вы хотите получить аналог обычной лампы на 60 Ватт – выберите лед-лампочку со световым потоком не менее 600 Люмен. 

Цветовая температура – тот самый "цвет света". У ламп накаливания он желтый и имеет цветовую температуру в диапазоне 2700-2800 Кельвинов. Светодиодные источник  света с цветовой температурой выше 3000 Кельвинов дают спокойный белый свет, идеально подходящий для решения бытовых задач. Для освещения офисов чаще выбирают нейтральный белый – от 4000 К. 

Мощность прибора продемонстрирует, насколько экономичной будет его эксплуатация. Не стоит покупать устройства с высокой мощностью для использования в жилых помещениях – такое приобретение будет нецелесообразным. А вот для освещения промышленных помещений необходимо купить действительно мощные лампы. Они потребляют больше электроэнергии, но и для освещения большой площади подходят гораздо лучше. 

Обращайте внимание и на тип цоколя – он может не соответствовать конструкции вашего светильника. Учитывайте размеры колбы – далеко не всегда нужны изделия большого или очень маленького размера. 

Для получения ровного света выбирайте лампы с высоким показателем пульсаций. Практически все современные светодиодные лампы рассчитаны на работу от сети 220 V, но если вам нужны источники  света для работы от 12 V – можно приобрести специальный переходник.

Для размещения в условиях открытого пространства используют лампы с высокой степенью защиты. Они прослужат долго, ведь не подвержены влиянию влаги, ветра, высоких и низких температур, устойчивы к механическим нагрузкам. Стоят они дороже обычных бытовых моделей, но такая цена вполне оправдана высочайшим качеством продукции. 

Узнать подробнее о разных видах лед ламп можно на сайте компании Евросвет

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: светодиодные лампы
Новости бизнеса
Читать все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 