Современные светодиодные лампы: выбираем с умом!

Светодиодные источник света являются бесспорными лидерами в категории осветительных приборов для бытового и промышленного освещения. Причины популярности разные: среди них стоит отметить и длительный срок службы изделий, и отсутствие негативного влияния на органы зрения, доступность самых разных моделей по характеристикам, размерам, спектру. Не составит труда выбрать лед лампы для использования в жилых помещениях, офисах, на производствах, в торговых и административных центрах.

Широкое разнообразие моделей заставляет задуматься – какая светодиодная лампа лучше? Какая подходит для решения конкретных задач?

Критерии выбора светодиодных ламп

Выбирая источник света для дома, офиса или другого помещения обращайте внимание на следующие характеристики:

мощностные показатели;

цветовая температура;

световой поток;

рабочие температуры;

напряжение;

степень защищенности;

параметры.

Информация об этих параметрах поможет подобрать идеально соответствующие поставленным условиям светодиодные элементы.

Один из наиболее значимых критериев выбора изделий – световой поток. Он зависит от типа установленных производителем светодиодов. Это – яркость лампы, то самое количество света, которое транслирует прибор. Измеряется он в Люменах и информация о данном параметре обязательно есть в описании продукции. Как подобрать устройство по данному критерию? если вы хотите получить аналог обычной лампы на 60 Ватт – выберите лед-лампочку со световым потоком не менее 600 Люмен.

Цветовая температура – тот самый "цвет света". У ламп накаливания он желтый и имеет цветовую температуру в диапазоне 2700-2800 Кельвинов. Светодиодные источник света с цветовой температурой выше 3000 Кельвинов дают спокойный белый свет, идеально подходящий для решения бытовых задач. Для освещения офисов чаще выбирают нейтральный белый – от 4000 К.

Мощность прибора продемонстрирует, насколько экономичной будет его эксплуатация. Не стоит покупать устройства с высокой мощностью для использования в жилых помещениях – такое приобретение будет нецелесообразным. А вот для освещения промышленных помещений необходимо купить действительно мощные лампы. Они потребляют больше электроэнергии, но и для освещения большой площади подходят гораздо лучше.

Обращайте внимание и на тип цоколя – он может не соответствовать конструкции вашего светильника. Учитывайте размеры колбы – далеко не всегда нужны изделия большого или очень маленького размера.

Для получения ровного света выбирайте лампы с высоким показателем пульсаций. Практически все современные светодиодные лампы рассчитаны на работу от сети 220 V, но если вам нужны источники света для работы от 12 V – можно приобрести специальный переходник.

Для размещения в условиях открытого пространства используют лампы с высокой степенью защиты. Они прослужат долго, ведь не подвержены влиянию влаги, ветра, высоких и низких температур, устойчивы к механическим нагрузкам. Стоят они дороже обычных бытовых моделей, но такая цена вполне оправдана высочайшим качеством продукции.

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