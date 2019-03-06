Стельмахова: У Deadline будет новый проект в стиле нон-фикшн

Рынок книг печатной и электронной торговли в Украине 2019-2020 будет расти. Ассортимент пополнится бизнес-литературой по медиаграмотности для экспертов и пиарщиков.

По данным Госкомтелерадио Украины, в прошлом году в Украине было издано 21563 изданий, из которых авторефераты диссертаций - 5331 экземпляров, изобразительные издания - 1002 экземпляров, книжные издания - 138 экземпляров, картографические издания - 43 экземпляра. При этом в Украине существует спрос на справочно-учебную литературу, ведь за последние годы почти на создавались учебные пособия, тем более в нише для PR-специалистов, экспертов, стартаперов.

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«Я верю в украинский рынок в среднесрочной перспективе. Сейчас многие издательства, например, талантливые «Наш формат», мотивированы развитием рынка бизнес-литературы. За 18 месяцев работы, пообщавшись по-всякому с 10.000 людей, архива интересных историй нам хватит на серию литературы и не только про пиар», - комментирует со-автор Стельмахова Александра.

Бизнес-проект в трендовом стиле “нон-фикшн”

По словам Александры, идея в продолжении развития проекта и тренда персонального брендинга в Украине предполагалась сразу на старте. Но долго не могли решить о чем конкретно писать, ждали пока соберется интересная информация. Название отобрали достаточно быстро, а обложку утверждали месяц, то то, то сё правили. Минималистичные иллюстрации подготовила участница «Лиги Смеха», графический дизайнер Светлана Немонежина из Харькова.

В Deadline шутят, что идея про интерпретацию творчества Бэнкси на обложке уже занята одним из украинских бизнесменов.

Произведения категории нон-фикшн основаны не на выдумках, а на фактах. На 250 страницах собраны захватывающие истории пользователей Deadline и собственные кейсы, которых нет в Гугле.

На обороте размещена аннотация для тех, кто экономит время и хочет сразу узнать результат от прочтения:

“Ринок PR в Україні поступово трансформується: ще 3-5 років тому мало хто співпрацював з лідерами думок, а тим більше просував через них свої послуги і товари. Це не викликало довіри у компаній і великих брендів, але сьогодні такий варіант - один з популярних способів просування себе, товарів або послуг. Реклама працює тільки тоді, коли вона оплачена, а статті в медіа з'являються роками в пошукових системах, розповідаючи різні історії. У книзі пояснюються вибухові техніки піару тим, хто хоче зробити бізнес більш прибутковим за рахунок правильних комунікацій із суспільством через ЗМІ в Україні. Директор зможе перевірити чи зрозуміти роботу найманого піарника, а окремий експерт побудувати кар'єру з медіа самостійно.”

Команда анонсировала предпродажу книги. Бумажный вариант выйдет позже. Презентацию книги планируется провести на некоторых форумах, “Книжном арсенале”, сети заправок ОККО. Одновременно с украинским вариантом выйдет русский вариант.

Уникальность исследования Deadline

Чтобы определить состояние украинского медиарынка, собственниками проекта Deadline.com.ua были проведены исследования удовлетворенности и активности работы журналистов. Такое исследование было проведено впервые в Украине. Другие исследовательские компании оценивают качество контента, размер аудитории и рейтинг СМИ. Media Development Foundation единственная организация, которая подключилась к исследовательскому процессу, проанализировав работу 24-х редакции медиа из 700 региональных.

Статьи в СМИ - это ценность. И можно сказать, что сегодняшнее настроение конкретного журналиста - это завтрашнее медиа-поле всей страны. Опыт Deadline также показал, что 40% экспертов страны недовольны работой именно журналистов. Большинство легкомысленные, дергают по пустякам, не отчитываются за использование комментариев экспертов и откровенно слабы для интересной беседы.

“Что меня подталкивает отказаться от написания комментария? Первое, журналист составил запрос неграмотно или не объективно. Второе, журналист ищет комментарий для плохой новости, компромата. Третье, хочет получить ответ на глобальную тему, в которой сам не разбирается”, - говорит эксперт платформы Deadline.com.ua Илья Злобин.

Книга «Пиариться нельзя остановится» объяснит читателю темы в контексте:

как в действительности работают современные украинские медиа;

как готовить информацию для СМИ, чтобы попасть на страницы изданий или в эфир телеканала;

как управлять инфополем благодаря статьям в СМИ;

каким образом "без воды" оценивать эффективность работы пиарщика;

что делать, когда на бизнес или персону заказали медийную атаку конкуренты;

и другие.

Пиарщики и эксперты должны быть вне политики

В Украине, особенно в период конфликтов и борьбы, есть излишняя “заполитизированность” СМИ, когда цель журналиста - не написать объективный материал, а собрать компромат на того или иного политика, бизнесмена, общественного деятеля. Это в действительности не представляет интерес для пиарщика или другого эксперта.

Но и налицо также дефицит опытных PR-менеджеров и пресс-секретарей, которые умеют грамотно выстраивать общение с журналистами и “вдолгую” продолжать интересную беседу.

Напоминаем три золотые правила хорошего ответа журналисту:

Первое - это полнота ответа. Он должен быть максимально развернутым, с фактами, цифрами, но без “воды”.

Второе - соблюдение сроков. Любой, даже очень хороший ответ уже не нужен журналисту, если дедлайн прошел.

И третье - это не бояться быть “белой вороной”. Ваше мнение может в корне отличаться от мнения остальных экспертов. Не бойтесь быть необычными и неординарными в своих высказываниях - таких любят и запоминают.

Электронную версию можно будет купить с мая, предзаказ со скидкой 30% можно оформить на сайте.

Ранее сообщалось, что в Украине запустят IT-проект в помощь журналистам и редакторам.