Стоит ли начинать бизнес во время войны и где получить дополнительные финансы?

Для этого предлагаем рассмотреть как изменилось распределение человеческих ресурсов внутри страны? Как это отражается на экономике уже сейчас? И что нужно предпринять уже сегодня, чтобы в дальнейшем улучшить не только экономику Украины, но и своё собственное финансовое положение.

Как изменилась распределение трудовых ресурсов Украины после начала войны?

Как изменилось распределение человеческих ресурсов внутри Украины:

1. Виктор Андрусив, советник министра внутренних дел, утверждает, что с начала активных боевых действий на территории Украины, её покинули около 5 млн. беженцев, но уже не менее 2,2 млн вернулись назад, в свои дома. По разным источникам уже вернулось от 30% до 60% украинцев.

2. В стране насчитывается более 8 млн. человек внутренних мигрантов. Наши сограждане переезжают из "горячих" точек и временно оккупированных территорий. Большая часть перемещенных лиц сосредоточена в Днепропетровской, Киевской и Львовской областях.

По данным международных экспертов, в Украине увеличился уровень безработицы (точные цифры привести сложно, но по мнению экспертов, они выше чем данные, которые озвучивает Госстат). По данным платформы Gradus Research, проведенным в июне 2022 года, миграционные тренды уже стабилизировались, но более 65% граждан отмечают острую необходимость в дополнительных деньгах. Только 40% опрошенных трудоустроены и продолжают получать доход.

Кроме того, все эксперты и опрошенные респонденты отмечают снижение уровня средней заработной платы в Украине.



Выводы: В Украине существенно увеличилось количество людей, которые нуждаются в трудоустройстве и готовы работать за меньшую заработную плату, чем в довоенный период.

Стоит ли начинать бизнес в военное время?

По статистике Gradus Research, с каждым месяцем все больше растет процент предпринимателей, которые начинают свой бизнес в нынешних условиях. Значительную роль в этом играет невысокий уровень оплаты труда нанятых работников, повышение лояльности к украинскому бизнесу среди мирового сообщества, а также повышение цен на импортные продукты и снижение количества компаний на рынке, за счет прекращения работы с предприятиями из России и Беларуси.

Многие считают это время оптимальным для успешного запуска бизнеса. Кроме того, сегодня проще и дешевле распространить информацию о новой кампании. Снизилась стоимость аренды помещений и появились еще много других преимуществ для развивающегося бизнеса.

На определенные группы товаров отмечается повышенный спрос и многие из них можно производить в Украине. Новые ниши занимают те, кто раньше других проанализировал ситуацию и нашел перспективную сферу деятельности.

Где получить деньги на развитие бизнеса?

Финансовая компания "Status Finance" провела опрос среди начинающих предпринимателей Киева, где они взяли деньги на развитие бизнеса. Более 30% ответили, что для запуска бизнеса они взяли кредит под залог недвижимости в Киеве. Они решили взять кредит и быстрее запустить собственное дело, пока ниши еще не заняты другими компаниями.

Еще 40% респондентов запустили предприятия на собственные сбережения. 10% взяли займ у близких, 8% нашли инвесторов, а 2% собрали деньги за счет донатов. Вы можете выбрать любой из предложенных способов, но мы детально остановимся на одном из популярных способов – получении кредита.



Получить кредит после ввода военного положения стало сложнее. Многие банки еще не возобновили свои программы кредитования. После ввода военного положения количество выданных кредитов существенно снизилось. Также отмечается снижение суммы кредита, которую можно получить в банке.



По прежнему, получить крупную сумму во время войны можно у частных финансовых компаний. Такие компании, как "Status Finance" выдают кредиты под залог недвижимости под 1,5-2,5% в месяц. У них можно получить в долг любую сумму (до 50% от рыночной стоимости объекта) на длительный период. Более детально можете посмотреть на сайте компании или проконсультироваться с её представителями.

Выводы:

1. Безусловно, если у Вас есть идея для развития бизнеса, не стоит её откладывать из-за опасений, связанных с действием военного положения. В это "интересное" время появляется много возможностей для старта собственного дела. Среди благоприятных факторов: низкая стоимость наемных рабочих, льготные условия аренды помещений и изменение конъюнктуры рынка.

2. В Украине сейчас есть условно безопасные регионы, среди которых Киев, Центральная и Западная Украина. Именно в этих регионах в дальнейшем будет сосредоточена экономика Украины и они считаются сейчас благоприятными для развития бизнеса.

3. Получить деньги на развитие можно несколькими способами. Один из самых популярных – кредит под залог недвижимости в Киеве и Львове. Под залог можно получить крупную сумму (до 20 млн. грн) под небольшой процент. Но кредитуют на крупные суммы пока только частные финансовые компании.