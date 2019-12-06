Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
06.12.2019, 10:27

Субсидия без нарушений: на что обратить внимание

Субсидия без нарушений: на что обратить внимание - Фото

Минсоцполитики призывает получателей жилищных субсидий своевременно сообщать об изменениях, которые могут повлиять на размер этого вида соцподдержки

Если при получении жилищной субсидии у вас изменился состав семьи, состав зарегистрированных в жилом помещении, набор жилищно-коммунальных услуг, появился транспортное средство с датой выпуска до 5 лет, были приобретены имущество, товары или оплачены услуги на сумму более 50 тысяч гривен - следует в течение 30 календарных дней - не позднее - сообщить об этом орган, назначивший вам субсидию.

Это важно помнить, ведь для большинства получателей, которым в мае субсидия была переназначена на период 2019-2020 годы, ее размер на этот отопительный сезон был рассчитан автоматически на основании доходов 1-2 кварталов 2019 года. Если за время получения субсидии в вашей семье произошли вышеупомянутые изменения -  о них следует сообщать в установленный законом срок, нарушение которого может повлечь за собой прекращение оказания помощи.

47,6 миллиардов гривен – такой объем средств заложен в проекте государственного бюджета на 2020 год для выплаты жилищных субсидий и льгот. Минсоцполитики при содействии Всемирного банка внедряет современные механизмы контроля адресности предоставления социальной поддержки, которые опираются на успешный европейский опыт и дадут возможность более эффективно помогать тем, кто в этом нуждается прежде всего. В рамках этой работы специалисты проанализировали практику предоставления жилищных субсидий и разработали пять полезных советов для получателей этого вида государственной поддержки, с которыми можно ознакомиться на сайте Минсоцполитики: https://www.msp.gov.ua/news/17652.html Также об изменениях в выплате  жилищных субсидий и льгот, которые начали действовать с 1 октября, Минсоцполитики информирует здесь: https://www.msp.gov.ua/news/17651.html А те, кто желает оформить субсидию онлайн – найдут пошаговую инструкцию по ссылке:  https://www.msp.gov.ua/news/17660.html.

Отправить:
Распечатать:
Теги: субсидии, Минсоцполитики
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 