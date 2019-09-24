Суд начал рассмотрение дела о присвоении квартиры в Киеве

За словами адвоката постраждалої киянки Олени Віленської, у якої злодії відібрали квартиру, готовність суддів Касаційного господарського суду розібратися у справі й винести своє рішення є дуже важливим для подальшого українського судочинства в цілому. Адже всі рішення Верховного Суду остаточні й оскарженню не підлягають. Тож вони можуть раз і назавжди розірвати шахрайську схему привласнення квартир українців, або навпаки — дати зелене світло аферистам безкарно переписувати квартири та будинки на інших людей.

«Позивачка оскаржує у Верховному Суді рішення Київського апеляційного суду, яким їй відмовлено повернути житло. Причина такого рішення абсурдна — бо за нею не зареєстроване право власності на квартиру. Якби за Оленою було зареєстровано право власності на її квартиру, вона пішла б не до суду, а до своєї квартири», — пояснює адвокат постраждалої від шахрайських дій злодіїв киянки Марія Швець.

Нагадаємо суть справи: 15 років тому Олена купила квартиру у центрі Києва. З часом киянка вирішила продати свою квартиру, але з’ясувалося, що вона вже не належить їй. За підробленим рішення Гребінківського суду Полтавської області право власності на квартиру Віленської вже належало зовсім іншій людині. Жінка звернулася із заявою в поліцію й на квартиру наклали арешт. Та аферисти не здаються — вони знову «малюють» рішення вже Київського суду про зняття арешту з квартири й встигають тричі її перепродати.

Четвертим власником квартири стає Михайло Ансімов, який закладає проблемну квартиру в іпотеку та поспіхом приватизує горище над нею, законність чого, до речі, викликає багато питань. А потім, незважаючи на слідство та суди, попередження Олени та її адвоката, Ансімов розпочинає ремонт квартири. Зрештою Шевченківський суд визнає право власності за пані Віленською й повертає їй у власність вкрадену шахраями квартиру. Однак Ансімов подає позов до Київського апеляційного суду й вимагає відшкодувати збитки за ремонт та віддати йому квартиру Віленської. На той час, як з’ясували журналісти видання «Економічна правда», Ансімов уже повним ходом здавав в оренду проблемне житло по 120 доларів за добу. Цих грошей йому вистачило, щоб оплачувати судові витрати в апеляційному спорі з власницею цієї квартири. Апеляція призначила день судового засідання й розглянула справу показово швидко — за 20 хвилин. Рішення колегії суддів Київського апеляційного суду, до якої входили Євген Болотов, Олена Лапчевська та Світлана Рубан, залишило право власності за Ансімовим. Тепер Олена Віленська шукає правду у Верховному Суді.