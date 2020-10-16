Тенго предлагает все кредиты под 1%

Новый микрофинансовый сервис Тенго предлагает оформить займ онлайн на банковскую карту под 1%. Процентная ставка актуальна для новых и постоянных клиентов. Это уникальная возможность получить в долг до 15000 гривен без справки о доходах, залога и поручителей. Оформить кредит от Tengo могут все совершеннолетние граждане Украины.
Услуги Тенго доступны всем заемщикам, которым нужны деньги на карту. Если срочно понадобился кредит на несколько тысяч гривен, вы в любой момент можете зайти на сайт tengo.com.ua и подать заявку. Воспользоваться услугами сервиса могут:
Для оформления кредита не требуются справка с работы и документы, подтверждающих платежеспособность клиентов. Чтобы получить деньги, достаточно загрузить в личный кабинет Tengo фото паспорта и ИНН. Помимо документов вам понадобится мобильный телефон, электронная почта и карта любого банка. Кредит оформляется полностью в онлайн-режиме. Это значит, что вам не придется тратить время на посещение офиса компании, очереди и заполнение бумаг. Процедура оформления первого кредита занимает всего 15 минут, последующих — 5-7 минут.
Процедура оформления займа в Tengo не требует никакой предварительной подготовки. Нужно всего лишь зайти на сайт сервиса и совершить несколько простых шагов:
Для новых клиентов максимальный кредитный лимит составляет 12000 гривен. При каждом последующем обращении доступная сумма займа увеличивается. Срок погашения составляет 30 дней.
Отслеживать статус кредита и осуществлять погашения можно через личный кабинет. В нем будет отображаться количество дней, оставшихся до окончания срока и сумма задолженности.
Погасить микрокредит можно в онлайн-режиме, расплатившись картой или наличными — через терминалы и в отделениях Новой Почты. Если средств на оплату не хватает, можно продлить срок действия договора, предварительно погасив часть тела кредита и часть процентного долга.
Тенго — это надежный сервис, с помощью которого можно решить любые финансовые вопросы. Если нужны деньги до зарплаты, на оплату коммуналки или незапланированные покупки, вы в любой момент можете воспользоваться его услугами. Заявки на кредит принимаются круглосуточно.