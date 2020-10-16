Тенго предлагает все кредиты под 1%

Новый микрофинансовый сервис Тенго предлагает оформить займ онлайн на банковскую карту под 1%. Процентная ставка актуальна для новых и постоянных клиентов. Это уникальная возможность получить в долг до 15000 гривен без справки о доходах, залога и поручителей. Оформить кредит от Tengo могут все совершеннолетние граждане Украины.

Кто может получить займ в Тенго?

Услуги Тенго доступны всем заемщикам, которым нужны деньги на карту. Если срочно понадобился кредит на несколько тысяч гривен, вы в любой момент можете зайти на сайт tengo.com.ua и подать заявку. Воспользоваться услугами сервиса могут:

безработные;

студенты;

женщины в декрете;

украинцы, которые работают неофициально;

переселенцы;

военнослужащие;

должники;

пенсионеры.

Для оформления кредита не требуются справка с работы и документы, подтверждающих платежеспособность клиентов. Чтобы получить деньги, достаточно загрузить в личный кабинет Tengo фото паспорта и ИНН. Помимо документов вам понадобится мобильный телефон, электронная почта и карта любого банка. Кредит оформляется полностью в онлайн-режиме. Это значит, что вам не придется тратить время на посещение офиса компании, очереди и заполнение бумаг. Процедура оформления первого кредита занимает всего 15 минут, последующих — 5-7 минут.

Как оформить кредит под 1%?

Процедура оформления займа в Tengo не требует никакой предварительной подготовки. Нужно всего лишь зайти на сайт сервиса и совершить несколько простых шагов:

выбрать сумму и срок займа на кредитном калькуляторе и нажать кнопку Получить деньги;

в следующем окне указать ФИО, ИНН, номер телефона и e-mail;

предоставить согласие на обработку персональной информации и нажать Зарегистрироваться;

заполнить небольшую анкету, указав личные данные;

прикрепить фото документов;

добавить карту и пройти верификацию;

дождаться ответа по кредиту (обработка заявки в среднем длится до 5 минут)

ознакомиться с основными положениями кредитного договора и подписать его СМС-кодом;

дождаться уведомления о поступлении средств на карту.

Для новых клиентов максимальный кредитный лимит составляет 12000 гривен. При каждом последующем обращении доступная сумма займа увеличивается. Срок погашения составляет 30 дней.

Как вернуть займ Тенго?

Отслеживать статус кредита и осуществлять погашения можно через личный кабинет. В нем будет отображаться количество дней, оставшихся до окончания срока и сумма задолженности.

Погасить микрокредит можно в онлайн-режиме, расплатившись картой или наличными — через терминалы и в отделениях Новой Почты. Если средств на оплату не хватает, можно продлить срок действия договора, предварительно погасив часть тела кредита и часть процентного долга.

Тенго — это надежный сервис, с помощью которого можно решить любые финансовые вопросы. Если нужны деньги до зарплаты, на оплату коммуналки или незапланированные покупки, вы в любой момент можете воспользоваться его услугами. Заявки на кредит принимаются круглосуточно.