The HOUSE quest&party: место для квестов и отдыха

Этим летом в центре Киева открылось новое место для развлечений, вечеринок и отдыха — The HOUSE quest&party.

Что это за место?

Это уютное яркое пространство площадью более 600 м2, созданное для активного и интересного времяпровождения. Формат отдыха выбираете вы! Можно прийти с семьей, позвать друзей, устроить корпоратив или организовать здесь детский день рождения.

Залы для вечеринок:

Grand Party Hall — светлый зал площадью 120 м 2 , с высокими потолками и огромными окнами. Идеальный выбор для большой компании до 50 человек;

, с высокими потолками и огромными окнами. Идеальный выбор для большой компании до 50 человек; Lounge Hall — площадь зала 60 м 2 , уютные диванчики по периметру и небольшая сцена-танцпол. Особенно подойдет для музыкальных вечеринок, конференций, ламповых посиделок. Рассчитан на компанию до 30 человек;

, уютные диванчики по периметру и небольшая сцена-танцпол. Особенно подойдет для музыкальных вечеринок, конференций, ламповых посиделок. Рассчитан на компанию до 30 человек; Yellow Hall — малый зал, площадью 25 м2, камерное пространство, для близкого круга — до 10 человек. Здесь можно в тишине поиграть в настольные игры или x-box, заказать пиццу и уютно пообщаться с друзьями.

В заведении есть игровые приставки, возможность разместить проектор, холодильники, кофемашина. Гостей встречают приветливые администраторы, которые с радостью расскажут, что к чему.

Приятно удивит гостей изюминка заведения — качели в уютном месте у большого окна.

Чем можно заняться в The HOUSE quest&party?

Кажется, здесь можно организовать любой праздник или мероприятие и остаться абсолютно удовлетворенным выбором!

Вечеринки

День рождения, девичник или мальчишник, детский праздник, вечеринка-сюрприз, тимбилдинг, корпоратив или даже предложение руки и сердца — The HOUSE quest&party идеально подойдет для празднования. Почему?

можно выбрать зал, исходя из количества гостей;

возможность заказать вкусную еду прямо в заведение и принести свои напитки;

масса развлечений, как для детей, так и для взрослых;

возможность пригласить аниматора, диджея, стендапера или своего ведущего;

фотозона для запечатленных ярких воспоминаний.

Отпраздновать событие можно в тематическом стиле: например, пиратском или гангстерском.

Квест-комнаты

Одно из самых ярких развлечений в The HOUSE quest&party — квесты! Они увлекательные, веселые и абсолютно оригинальные:

шпионский тимбилдинговый квест “Миссия выполнима 2.0” — отличное развлечение, чтобы сплотить команду, немного размяться и решить парочку непростых загадок;

“Пираты карибского моря: сундук мертвеца”. Комната сразу переносит игроков в атмосферу приключений Джека Воробья. Идеально подойдет для детей, унося в мир пиратов-разбойников и поиска затерянных сокровищ;

“Космический лабиринт”. Это уникальная бегалка для детей. В космической полутьме, с планетами и звездами, с мигающими напульсниками на руках, можно поиграть в квача или разыскивая таинственные артефакты. В скором времени планируется включить в игру и командные лазерные бои!

Приятно то, что создатели на этом не останавливаются — до весны следующего года планируется открыть еще три новые квест-комнаты!

Другие развлечения

Помимо вечеринок и квестов, в The HOUSE quest&party проводятся творческие вечера. Например, мастер-классы по живописи Paint&sip — с бокалом вина, кисточкой в руке и внимательным учителем.

Почему The HOUSE quest&party — уникальное место?

Локация в центре Киева объединила в себе два формата — просторные залы для праздников и вечеринок на любой вкус и увлекательные квест-комнаты.

Здесь вы можете провести выходные с семьей, побыть с друзьями, поиграть в настольные игры или приставку, отвлечься от обыденной суеты.

В The HOUSE quest&party можно организовывать тематические вечеринки, стендапы, дискотеки. Развлекаться активно или насладиться спокойной атмосферой в обществе друзей.

Приходите с детьми от 7 лет и взрослыми любого возраста. Играйте в квесты, заказывайте пиццу или торт со свечами, общайтесь, катайтесь на качелях, делайте яркие фото! Здесь вам всегда рады, и любой повод помогут сделать настоящим праздником!

Адрес: ул. Жилянская, 97Б, 3 этаж

Телефон +380971844845; +380993554686

Сайт: questguest.house