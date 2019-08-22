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22.08.2019, 16:54

The HOUSE quest&party: место для квестов и отдыха

The HOUSE quest&party: место для квестов и отдыха - Фото

В The HOUSE quest&party можно организовать любой праздник или мероприятие и остаться абсолютно удовлетворенным выбором

Этим летом в центре Киева открылось новое место для развлечений, вечеринок и отдыха — The HOUSE quest&party. 

Что это за место?

Это уютное яркое пространство площадью более 600 м2, созданное для активного и интересного времяпровождения. Формат отдыха выбираете вы! Можно прийти с семьей, позвать друзей, устроить корпоратив или организовать здесь детский день рождения. 

Залы для вечеринок:

  • Grand Party Hall — светлый зал площадью 120 м2, с высокими потолками и огромными окнами. Идеальный выбор для большой компании до 50 человек;
  • Lounge Hall — площадь зала 60 м2, уютные диванчики по периметру и небольшая сцена-танцпол. Особенно подойдет для музыкальных вечеринок, конференций, ламповых посиделок. Рассчитан на компанию до 30 человек;
  • Yellow Hall — малый зал, площадью 25 м2, камерное пространство, для близкого круга — до 10 человек. Здесь можно в тишине поиграть в настольные игры или x-box, заказать пиццу и уютно пообщаться с друзьями. 

В заведении есть игровые приставки, возможность разместить проектор, холодильники, кофемашина. Гостей встречают приветливые администраторы, которые с радостью расскажут, что к чему. 

Приятно удивит гостей изюминка заведения — качели в уютном месте у большого окна.

Чем можно заняться в The HOUSE quest&party?

Кажется, здесь можно организовать любой праздник или мероприятие и остаться абсолютно удовлетворенным выбором! 

Вечеринки

День рождения, девичник или мальчишник, детский праздник, вечеринка-сюрприз, тимбилдинг, корпоратив или даже предложение руки и сердца — The HOUSE quest&party идеально подойдет для празднования. Почему?

  • можно выбрать зал, исходя из количества гостей;
  • возможность заказать вкусную еду прямо в заведение и принести свои напитки;
  • масса развлечений, как для детей, так и для взрослых;
  • возможность пригласить аниматора, диджея, стендапера или своего ведущего;
  • фотозона для запечатленных ярких воспоминаний.

Отпраздновать событие можно в тематическом стиле: например, пиратском или гангстерском.

Квест-комнаты

Одно из самых ярких развлечений в The HOUSE quest&party — квесты! Они увлекательные, веселые и абсолютно оригинальные:

  • шпионский тимбилдинговый квест “Миссия выполнима 2.0” — отличное развлечение, чтобы сплотить команду, немного размяться и решить парочку непростых загадок;
  • “Пираты карибского моря: сундук мертвеца”. Комната сразу переносит игроков в атмосферу приключений Джека Воробья. Идеально подойдет для детей, унося в мир пиратов-разбойников и поиска затерянных сокровищ;
  • “Космический лабиринт”. Это уникальная бегалка для детей. В космической полутьме, с планетами и звездами, с мигающими напульсниками на руках, можно поиграть в квача или разыскивая таинственные артефакты. В скором времени планируется включить в игру и командные лазерные бои!  

Приятно то, что создатели на этом не останавливаются — до весны следующего года планируется открыть еще три новые квест-комнаты! 

Другие развлечения

Помимо вечеринок и квестов, в The HOUSE quest&party проводятся творческие вечера. Например, мастер-классы по живописи Paint&sip — с бокалом вина, кисточкой в руке и внимательным учителем. 

Почему The HOUSE quest&party — уникальное место? 

Локация в центре Киева объединила в себе два формата — просторные залы для праздников и вечеринок на любой вкус и увлекательные квест-комнаты. 

Здесь вы можете провести выходные с семьей, побыть с друзьями, поиграть в настольные игры или приставку, отвлечься от обыденной суеты. 

В The HOUSE quest&party можно организовывать тематические вечеринки, стендапы, дискотеки. Развлекаться активно или насладиться спокойной атмосферой в обществе друзей.

Приходите с детьми от 7 лет и взрослыми любого возраста. Играйте в квесты, заказывайте пиццу или торт со свечами, общайтесь, катайтесь на качелях, делайте яркие фото! Здесь вам всегда рады, и любой повод помогут сделать настоящим праздником! 

Адрес: ул. Жилянская, 97Б, 3 этаж

Телефон +380971844845; +380993554686

Сайт: questguest.house

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Теги: The HOUSE quest&party
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