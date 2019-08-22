The HOUSE quest&party: место для квестов и отдыха

Этим летом в центре Киева открылось новое место для развлечений, вечеринок и отдыха — The HOUSE quest&party.
Это уютное яркое пространство площадью более 600 м2, созданное для активного и интересного времяпровождения. Формат отдыха выбираете вы! Можно прийти с семьей, позвать друзей, устроить корпоратив или организовать здесь детский день рождения.
В заведении есть игровые приставки, возможность разместить проектор, холодильники, кофемашина. Гостей встречают приветливые администраторы, которые с радостью расскажут, что к чему.
Приятно удивит гостей изюминка заведения — качели в уютном месте у большого окна.
Кажется, здесь можно организовать любой праздник или мероприятие и остаться абсолютно удовлетворенным выбором!
Вечеринки
День рождения, девичник или мальчишник, детский праздник, вечеринка-сюрприз, тимбилдинг, корпоратив или даже предложение руки и сердца — The HOUSE quest&party идеально подойдет для празднования. Почему?
Отпраздновать событие можно в тематическом стиле: например, пиратском или гангстерском.
Квест-комнаты
Одно из самых ярких развлечений в The HOUSE quest&party — квесты! Они увлекательные, веселые и абсолютно оригинальные:
Приятно то, что создатели на этом не останавливаются — до весны следующего года планируется открыть еще три новые квест-комнаты!
Другие развлечения
Помимо вечеринок и квестов, в The HOUSE quest&party проводятся творческие вечера. Например, мастер-классы по живописи Paint&sip — с бокалом вина, кисточкой в руке и внимательным учителем.
Локация в центре Киева объединила в себе два формата — просторные залы для праздников и вечеринок на любой вкус и увлекательные квест-комнаты.
Здесь вы можете провести выходные с семьей, побыть с друзьями, поиграть в настольные игры или приставку, отвлечься от обыденной суеты.
В The HOUSE quest&party можно организовывать тематические вечеринки, стендапы, дискотеки. Развлекаться активно или насладиться спокойной атмосферой в обществе друзей.
Приходите с детьми от 7 лет и взрослыми любого возраста. Играйте в квесты, заказывайте пиццу или торт со свечами, общайтесь, катайтесь на качелях, делайте яркие фото! Здесь вам всегда рады, и любой повод помогут сделать настоящим праздником!
Адрес: ул. Жилянская, 97Б, 3 этаж
Телефон +380971844845; +380993554686
Сайт: questguest.house