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22.09.2021, 17:00

ТикТок и деньги. Как и сколько зарабатывают в китайской соцсети

Цей матеріал також доступний українською
ТикТок и деньги. Как и сколько зарабатывают в китайской соцсети - Фото
Источник фото: https://unsplash.com/

Что такое ТикТок? — Кто-то скажет, что бессмысленное инфантильное развлечение для подростков, и будет, по сути прав, — но не совсем. За последний год-полтора китайская соцсеть прошла большой путь, превратившись в одну из самых интересных в мире площадок для бизнеса и пиара — сюда приходят международные бренды, здесь зарабатывают большие деньги. ТикТок превратился в источник дохода. ТикТок превратился в бизнес.  

Как обычные пользователи зарабатывают на своих блогах и какие формы монетизации предлагает соцсеть — разбираемся в этой статье. 

Специфика ТикТока: количество подписчиков мало влияет на просмотры, ведь каждый новый ролик блогера попадает в ленту не только к его зрителям, но и к пользователям, впервые о нём узнавшим. Так, удачный тикток новичка запросто может собрать несколько миллионов просмотров, а посредственное видео блогера с многотысячной аудиторией — не собрать ничего. 

Тем не менее, для рекламодателя подписчики — главный критерий при подборе блогера. Соответственно, и размер гонорара варьируется, исходя из этого параметра. Блогер с постоянной аудиторией до ста тысяч подписчиков вряд ли заработает на своём блоге больше сотни долларов в месяц, в то время как тиктокеры-миллионники могут рассчитывать на тысячи и даже десятки тысяч долларов.  

Да, эти цифры по-прежнему уступают, например, Ютубу, — но это лишь начало. Ближайшие годы заработки тиктокеров будут только расти, ведь на площадку приходит всё больше брендов, готовых тратить деньги на рекламу у блогеров. Так что в 2021-м году вполне резонно рассматривать ТикТок как полноценный инструмент заработка, как профессию, — даже в украинском сегменте мы встречаем множество вдохновляющих историй о блогерах, которые бросили работу и полностью сконцентрировались на развитии своего блога. Яркий пример — миллионник Ярослав Евченко, который ради нового источника заработка уволился из "Цитруса" и вряд ли об этом пожалел.  

Необязательно ждать первой сотни тысяч подписчиков, чтобы монетизировать свой тикток — многие рекламодатели охотно сотрудничают с талантливыми новичками, заказывая у них недорогие рекламные интеграции. Первые деньги на блоге можно заработать ещё проще — с помощью реферальных программ: рекламируете продукт, делитесь ссылкой, получаете небольшой процент с каждой покупки. Такая форма заработка доступна буквально всем и без ограничений. 

Ну а тем, кто уже набрал небольшую фан-базу постоянных зрителей, стоит рассматривать такие форматы монетизации блога:  

Рекламные интеграции. Стандартный способ заработка, успешно освоенный брендами и блогерами. Когда вы преодолеете отметку в 10-20 тысяч подписчиков, компании начнут предлагать вам сотрудничество: вы снимаете видео с рекламной интеграцией — бренд платит гонорар. Сумма зависит от популярности тиктока: если у вас меньше сотни тысячи постоянных зрителей, не стоит надеяться на вознаграждение больше 10-50 долларов, но если вы уже набрали свой первый миллион — можете смело запрашивать несколько сотен долларов. Стоимость рекламной интеграции у топ-тиктокеров доходит до тысячи долларов за один коммерческий ролик.  

Амбассадорство. Вариант для опытных блогеров с большой аудиторией. Быть "послом" бренда — значит рекламировать продукт в течение месяцев или даже года. Конечно, это не значит, что все ваши ролики должны содержать очевидную рекламу, но, скорее всего, вы будете обязаны регулярно "подсвечивать" продукцию в своих тиктоках — пить напиток на камеру, пользоваться определённой косметикой, водить конкретную марку автомобиля — все детали обговариваются заранее и прописываются в контракте. Сложность и масштаб такого сотрудничества соответствует оплате: ежемесячные выплаты амбассадорам могут достигать нескольких тысяч долларов. 

Пожертвования (донаты). Свежий формат монетизации, который ещё не успел прижиться в украинском сегменте. Русско- и украиноязычная аудитория ещё не привыкла к это формату, но как показывают примеры азиатских блогеров, коммерческий потенциал стримов в ТикТоке очень серьёзный — некоторые пользователи умудряются зарабатывать десятки тысяч долларов за одну трансляцию.  

Нет сомнений, что китайская соцсеть и её пользователи откроют ещё много новых интересных вариантов заработка — всё-таки ТикТок довольно молодая площадка. Но даже сейчас, на очень раннем этапе своего развития, он праву считается одним из самых интересных инструментов онлайн-заработка и пиара. ТикТок даёт возможность новичкам без опыта и специфических навыков стать настоящими профессионалами и прилично зарабатывать на своей харизме и креативности. 

Больше о том, как развиваться и зарабатывать в ТикТоке — на масштабной конференции TIKTOKULTURA-2021. Десятки экспертов будут делиться своим опытом со сцены киевского Дворца Спорта. Выступления в стиле TEDx, кейсы от миллионников, воркшопы и полезные знакомства. Регистрация уже открыта — живое участие или онлайн. 

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Теги: ТикТок
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