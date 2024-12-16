Топ-5 производителей дизайнерских радиаторов от компании Салон Тепла

Дизайнерские радиаторы: стильный выбор для вашего интерьера от Zehnder до Cordivari. Выберите идеальный для вас.

Выбор дизайнерского радиатора зависит от многих факторов, включая стиль интерьера, функциональные потребности и бюджет. Каждый из представленных производителей предлагает уникальные модели, которые могут удовлетворить самые взыскательные вкусы. Независимо от того, предпочитаете ли вы классический стиль, минимализм или смелые дизайнерские решения, вы сможете найти идеальный радиатор для своего дома среди продукции этих ведущих брендов.

Дизайнерские радиаторы стали неотъемлемой частью современного интерьера, сочетающие в себе функциональность и эстетический вид. Они могут быть не только источником тепла, но и элегантным элементом декора. Вот ТОП-5 производителей, предлагающих лучшие дизайнерские радиаторы.

Аналитическая информация предоставлена специалистами компании Салон Тепла.

Zehnder (Германия) – самый известный трубчатый радиатор

Zehnder – это один из самых известных производителей радиаторов в мире. Компания славится своими инновационными решениями и высоким качеством продукции. Также стоит отметить то, что именно на этом заводе был изготовлен первый трубчатый радиатор, а все остальные производители впоследствии скопировали его дизайн и функционал.

Немецкое качество

Широкий выбор размеров и цветов

Инновационная технология сварки – Lazer Made

Материалы: Высококачественные материалы обеспечивают долговечность и надежность, современное оборудование.

Самая популярная модель – Трубчатый радиатор Zehnder Charleston

Arbonia – гарантия тепла и уюта

Швейцарско-немецкая компания Arbonia приобрела популярность несколько десятилетий назад благодаря своей надежности в производстве стальных труб для отопительных систем. Сегодня под ТМ Арбония выпускается широкий ассортимент стальных трубчатых радиаторов, включая модели с уникальным дизайнерским оформлением. Производственные филиалы компании расположены во многих странах Европы, а продукция Arbonia имеет большой успех на мировом рынке.

Большие мощности (объединение с концерном Керми)

Большой ассортимент

Быстрые сроки производства и поставок в Украину (5 недель)

Качество проверено временем

Самая популярная модель – Трубчатый радиатор Arbonia Rohrenradiatoren

Betatherm (Бетатерм) – радиаторы на любой вкус

Венгерская компания по изготовлению дизайнерских радиаторов и полотенцесушителей, широко известная на рынке Европы. Принцип компания – это стремление достичь высочайшего качества выпускаемой продукции, ориентируясь на пожелания клиентов и дизайнеров, расширение ассортимента для удовлетворения всех запросов. Радиаторы Бетатерм – это не только отопительные приборы, но и элемент декора вашего помещения.

Большой выбор не только размеров, но и моделей радиаторов

Бесплатная покраска батарей в любой цвет по палитре Рал

Бесплатный выбор подключения (нижнее, боковое и тп)

Самая популярная модель – Трубчатый радиатор Betatherm Quantum Single

Irsap (Ирсап) – красивые радиаторы, сделанные для людей

На сегодняшний день Irsap является лидером среди итальянских компаний и одной из крупнейших производственных компаний на рынке отопления во всей Европе. Набор компаний и брендов, годами работающих по всей Европе, с заводами в Италии, Румынии и коммерческими филиалами во Франции, Испании, Англии, Германии. Каждая из них ставит себя на службу заказчику, разрабатывая инновационные решения делает Irsap итальянским лидером и одной из крупнейших европейских компаний в области отопления. Сила Irsap заключается именно в способности извлечь выгоду из этого разнообразного опыта, оптимизируя определенные навыки и предлагая лучшие интегрированные решения.

Индивидуальный подход, основанный на опыте

Инновационные технологии, работающие с максимальным вниманием к потребностям человека и уважением к окружающей среде

Широкий выбор размеров и цветов

Гарантия – 10 лет

Самая популярная модель – Дизайнерский радиатор Irsap Tesi

Cordivari (Кордивари) – дизайн с заботой о бюджете

ТМ Cordivari создана еще в 1972 году – является известным игроком на рынке отопительной техники на рынке Италии и Европы. Заводы данной группы размещены на территории площадью более 22 гектаров, а товарооборот составляет более 80 миллионов евро в год. Компания Кордивари активно развивается и внедряет разработку и производство отопительных систем, их оптимизацию, а также работает в направлении защиты окружающей среды и энергосбережения.

Один из самых продаваемых трубчатых радиаторов на рынке Украины

Ниже цена по сравнению с другими качественными европейскими брендами

Широкий выбор размеров

Собственная цветовая палитра

Самая популярная модель – Трубчатый радиатор Cordivari Ardesia

Все вышеописанные компании давно присутствуют на рынке Украины и пользуются большим спросом среди дизайнеров интерьеров и конечных покупателей. Мы с полной уверенностью можем их рекомендовать и быть спокойны за их качество.