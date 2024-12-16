ТОП-5 виробників дизайнерських радіаторів від компанії Салон Тепла

Дизайнерські радіатори: стильний вибір для вашого інтер'єру, від Zehnder до Cordivari. Виберіть ідеальний для вас.

Вибір дизайнерського радіатора залежить від багатьох факторів, включаючи стиль інтер'єру, функціональні потреби та бюджет. Кожен з представлених виробників пропонує унікальні моделі, які можуть задовольнити найвибагливіші смаки. Незалежно від того, чи віддаєте ви перевагу класичному стилю, мінімалізму чи сміливим дизайнерським рішенням, ви зможете знайти ідеальний радіатор для свого дому серед продукції цих провідних брендів.

Дизайнерські радіатори стали невід'ємною частиною сучасного інтер'єру, поєднуючи в собі функціональність і естетичний вигляд. Вони можуть бути не лише джерелом тепла, але й стильним елементом декору. Ось ТОП-5 виробників, які пропонують найкращі дизайнерські радіатори.

Аналітична інформація надана спеціалістами компанії Салон Тепла.

Zehnder (Німеччина) – найвідоміший трубчастий радіатор

Zehnder – це один з найвідоміших виробників радіаторів у світі. Компанія славиться своїми інноваційними рішеннями та високою якістю продукції. Також варто відмітити те, що саме на цьому заводі був виготовлений перший трубчастий радіатор, а всі інші виробники згодом скопіювали його дизайн та функціонал.

Німецька якість

Широкий вибір розмірів та кольорів

Іноваційна технологія зварки – Lazer Made

Матеріали: Високоякісні матеріали забезпечують довговічність та надійність, сучасне обладнання.

Високоякісні матеріали забезпечують довговічність та надійність, сучасне обладнання. Найпопулярніша модель – Трубчатий радіатор Zehnder Charleston

Arbonia – гарантія тепла та затишку

Швейцарсько-німецька компанія Arbonia здобула популярність кілька десятиліть тому завдяки своїй надійності у виробництві сталевих труб для опалювальних систем. Сьогодні під ТМ Арбонія випускається широкий асортимент сталевих трубчастих радіаторів, включаючи моделі з унікальним дизайнерським оформленням. Виробничі філії компанії розташовані в багатьох країнах Європи, а продукція Arbonia має великий успіх на світовому ринку.

Великі потужності (об'єднання з концерном Кермі)

Великий асортимент

Швидкі терміни виробництва та поставок в Україну (5 тижнів)

Якість перевірена часом

Найпопулярніша модель – Трубчатий радіатор Arbonia Rohrenradiatoren

Betatherm (Бетатерм) – радіатори на будь-який смак

Угорська компанія з виготовлення дизайнерських радіаторів і рушникосушок, яка широко відома на ринку Европи. Принцип компанія – це прагнення досягти найвищої якості продукції, яка випускається, орієнтир на побажання клієнтів та дизайнерів, розширення асортименту для задовільнення всіх запитів. Радіатори Бетатерм – це не тільки опалювальні прилади, а й елемент декору вашого приміщення.

Великий вибір не тільки розмірів, а моделей радіаторів

Безкоштовне фарбування батарей в будь-який колір по палітрі Рал

Безкоштовний вибір підключення (нижнє, бокове і тп)

Найпопулярніша модель – Трубчатий радіатор Betatherm Quantum Single

Irsap (Ірсап) – красиві радіатори, зроблені для людей

На сьогоднішній день Irsap є лідером серед італійських компаній та однією з найбільших виробничих компаній на ринку опалення у всій Європі. Набір компаній та брендів, які роками працюють по всій Європі, із заводами в Італії, Румунії та комерційними філіями у Франції, Іспанії, Англії, Німеччині. Кожна з них ставить себе на службу замовнику, розробляючи інноваційні рішення, що разом робить Irsap італійським лідером та однією з найбільших європейських компаній у галузі опалення. Сила Irsap полягає саме у здатності отримати вигоду з цього різноманітного досвіду, оптимізуючи певні навички та пропонуючи найкращі інтегровані рішення.

Індивідуальний підхід, заснований на досвіді

Інноваційні технології, які працюють з максимальною увагою до потреб людини та повагою до навколишнього середовища

Широкий вибір розмірів та кольорів

Гарантія – 10 років

Найпопулярніша модель – Дизайнерський радіатор Irsap Tesi

Cordivari (Кордіварі) – дизайн з піклуванням про бюджет

ТМ Cordivari створена ще у 1972 році – є відомим гравцем на ринку опалювальної техніки на ринку Італії і Європи. Заводи даної групи розміщені на території площею понад 22 гектари, а товарообіг становить понад 80 мільйонів євро в рік. Компанія Кордіварі активно розвивається та впроваджує розробку і виробництво опалювальних систем, їх оптимізацію, а також працює в напрямку захисту навколишнього середовища та енергозбереження.

Один з найпродаваніших трубчатих радіаторів на ринку України

Нижча ціна в порівняні з іншими якісними європейськими брендами

Широкий вибір розмірів

Власна палітра кольорів

Найпопулярніша модель – Трубчатий радіатор Cordivari Ardesia

Всі описані вище компанії давно присутні на ринку України і користуються великим попитом серед дизайнерів інтер'єрів та кінцевих покупців. Ми з впевненістю можемо їх рекомендувати і бути впевненими в їх якості.