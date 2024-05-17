ТОВ "ТОЛЕДО САКСЕС ЭНД МЕНЕДЖМЕНТ" – победитель Ukrainian Business Award 2024

Украинская ІТ компания известна в социальных сетях, как – "Toledo Success and Management", в переводе трактуется – "Любовь, Успех и Управление".

Премия Ukrainian Business Award (UBA) ежегодно отмечает выдающихся лидеров бизнеса, которые выстраивают успешные компании, развивают новые технологии и создают рабочие места. Важнейшим аспектом является то, что данная бизнес-премия UBA – это подтверждение компетентности и надежности в делах, что способствует укреплению доверия клиентов и партнеров и открывает двери на международную арену.

На основе независимой, уникальной методики аналитического исследования эксперты по официальным данным в 2024 году победителем премии UBA "BUSINESS OF THE YEAR 2024" признали ООО "ТОЛЕДО САКСЕС ЭНД МЕНЕДЖМЕНТ".

Это Украинская ІТ компания известна в социальных сетях, как – "Toledo Success and Management", в переводе трактуется – "Любовь, Успех и Управление" (Толедо – Испанский город любви). Основным видом деятельности компании является предоставление широкого спектра услуг для бизнеса, таких как: юридические, финансовые, экономические задачи, проектная работа, кадровое сопровождение, бухгалтерский учет менеджмент, организационно-технический процесс.

Основана в 2022 году, как отдельное направление в современной инновационной бизнес-среде Шермирзаевым Виталием Геннадиевичем, успешным предпринимателем и руководителем не менее известной компании ООО "ПП "ТЕХНО-ЗАВОД", ключевым видом экономической деятельности предприятия является – "Обработка металлов и нанесение покрытия на металлы". В свою очередь следует отметить о том, что данное предприятие благодаря четкому и квалифицированному управлению Виталия Геннадиевича успешно заняло лидирующие позиции и стало победителем премии UBA "BUSINESS OF THE YEAR 2023". Шермирзаев В.Г. объяснил, что мотивацией основания компании "ТОЛЕДО САКСЕС ЭНД МЕНЕДЖМЕНТ" стало эффективное расширение производства возглавляемого им предприятия, прием квалифицированного персонала и успешная командная работа, инициативы в области цифровой трансформации Украины. Благодаря чему достигнуты стабильные договорные отношения с контрагентами, и как показатель на постоянной основе клиентами компании стали:

Не менее значительным общественно-важным вкладом ООО "ТОЛЕДО САКСЕС ЭНД МЕНЕДЖМЕНТ" в непростое время нашей страны стало создание рабочих мест основателем компании, что характеризует человека с большим сердцем и потенциальным подходом к развитию страны.