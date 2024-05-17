ТОВ "ТОЛЕДО САКСЕС ЕНД МЕНЕДЖМЕНТ" – переможець Ukrainian Business Award 2024

Українська ІТ компанія відома в соціальних мережах, як – "Toledo Success and Management", що в перекладі трактується – "Кохання, Успіх та Управління".

Премія Ukrainian Business Award (UBA) щорічно відзначає видатних лідерів бізнесу, які вибудовують успішні компанії, розвивають нові технології та створюють робочі місця. Найважливішим аспектом є те, що дана бізнес-премія UBA — це підтвердження компетентності та надійності у справах, що сприяє зміцненню довіри клієнтів та партнерів і відкриває двері до міжнародної арени.

Отже, на основі незалежної, унікальної методики аналітичного дослідження експерти за офіційними даними у 2024 році переможцем премії UBA "BUSINESS OF THE YEAR 2024" визнали ТОВ "ТОЛЕДО САКСЕС ЕНД МЕНЕДЖМЕНТ".

Це Українська ІТ компанія відома в соціальних мережах, як – "Toledo Success and Management", що в перекладі трактується – "Кохання, Успіх та Управління" (Толедо – Іспанське місто кохання). Основним видом діяльності компанії є надання широкого спектра послуг для бізнесу, як-от: юридичні, фінансові, економічні завдання, проєктна робота, кадровий супровід, бухгалтерський облік, менеджмент, організаційно-технічний процес.

Заснована у 2022 році, як окремий напрямок в сучасному інноваційному бізнес-середовищі Шермірзаєвим Віталієм Геннадійовичем, успішним підприємцем та керівником не менш відомої компанії ТОВ "ВП "ТЕХНО-ЗАВОД", ключовим видом економічної діяльності підприємства є – "Оброблення металів та нанесення покриття на метали". Своєю чергою слід зазначити про те, що дане підприємство завдяки чіткому та кваліфікованому управлінню Віталія Геннадійовича успішно зайняло лідируючі позиції та стало переможцем премії UBA "BUSINESS OF THE YEAR 2023". Шермірзаєв В.Г. пояснив, що мотивацією заснування компанії "ТОЛЕДО САКСЕС ЕНД МЕНЕДЖМЕНТ" стало ефективне розширення виробництва очолюваного ним підприємства, прийом кваліфікованого персоналу та успішна командна робота, ініціативи в галузі цифрової трансформації України. Завдяки чому досягнуто стабільні договірні відносини з контрагентами, і як показник на постійній основі клієнтами компанії стали:

Не менш значним суспільно-важливим внеском ТОВ "ТОЛЕДО САКСЕС ЕНД МЕНЕДЖМЕНТ" у непростий час нашої країни стало створення робочих місць засновником компанії, що характеризує особу з великим серцем та потенціальним підходом до розвитку країни.