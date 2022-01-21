UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
Пресс-релиз
21.01.2022, 10:27

Трансляция ТВ и футбола для кафе и ресторанов на MEGOGO: почему это нужно

Цей матеріал також доступний українською
Трансляция ТВ и футбола для кафе и ресторанов на MEGOGO: почему это нужно - Фото
"Динамо" Киев - "Барселона" (фото - ЕРА)

Прежде всего стоит подчеркнуть, что люди приезжают в общественные заведения не только для вкусной еды, но и для возможности не тратить время на приготовление пищи, но и для ощущения комфорта и особой атмосферы. Поэтому телепередача для ресторанов, кафе, баров и гостиниц – это то, о чем крайне сложно представить современные реалии. Ведь телевидение не только развлекает ваших гостей, но и помогает увеличить прибыль.

Телепередача для кафе и других учреждений, пожалуй, является одним из самых популярных поисковых запросов среди владельцев бизнеса. Декомпрессия для кафе и других учреждений является декомпрессионной.

И это неудивительно, ведь телевидение по-прежнему очень популярно у большинства людей и остается одним из ваших любимых способов расслабиться и повеселиться. Поэтому правильно подобранный телевизионный контент может стать мощным инструментом повышения лояльности гостей и одним из важнейших элементов создания комфортной обстановки. Ведь для заядлого посетителя время ожидания заказа останется незамеченным.

Вот почему онлайн-трансляция футбола для баров, кафе, гостиниц и ресторанов – отличный способ повысить лояльность ваших гостей, а также привлечь новых посетителей. Ведь в дни проведения знаковых спортивных мероприятий трансляции собирают крупные компании, что существенно влияет на прибыль. Кроме того, просмотр футбольных матчей самостоятельно требует особой атмосферы, и многие преданные болельщики предпочитают поддерживать свою любимую команду, не октября дома, а вместе с друзьями и другими болельщиками в барах, ресторанах и других заведениях.

Однако онлайн-трансляция футбола для кафе – это тема, которая вызывает много вопросов. И все потому, что многие из них не понимают, как легально получить доступ к спортивным передачам для своих посетителей. Ведь просто брать футбол и привлекать гостей бесполезно. Но на самом деле, все очень просто, можно транслировать телевизор в гостиницах и других учреждениях, приобретая права на просмотр у официального владельца контента, имеющего права на ХоРеКу, то есть официального владельца контента, который вещает в общественных местах.

Оптимальным решением для владельцев бизнеса является онлайн-трансляция футбола для ресторанов и других учреждений совместно с "МЕГОГО". Подписка "Футбол.Бизнес" позволяет легально транслировать лучшие спортивные мероприятия, подключаясь к организации с трех устройств. Спасибо "Футбол.Вашим гостям будут представлены специальные трансляции Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций, лучших национальных чемпионатов, коллекция из 16 футбольных каналов, а также записи и повторы лучших моментов.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: Megogo
Еще по теме
Новости бизнеса
Читать все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 