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30.10.2019, 15:21

Третья встреча «Точки G» соберет в Киеве ИТ-предпринимателей

Третья встреча «Точки G» соберет в Киеве ИТ-предпринимателей - Фото

29 ноября в Киеве в третий раз соберется комьюнити YouTube-канала «Точка G» для общения в неформальной обстановке

Больше опыта и новых знакомств — под таким девизом соберутся участники выпусков и гости канала. Программа предусматривает свободное общение с экспертами из разных рыночных ниш, ответы на вопросы в формате личной беседы и новые знакомства, а не традиционное вещание спикеров со сцены.

«Точка G» — канал на Youtube об IT-бизнесе и предпринимательстве, насчитывающий 54 тысячи подписчиков. За 2 года выпущено более 100 сюжетов, которые увидели более 3,5 млн человек.

Предыдущие встречи, которые также проводились в Киеве, собирали до 200 гостей и запомнились участникам эффективным нетворкингом. В этот раз количество мест тоже ограничено, и уже продано около 60%. 

Детали на сайте http://tochkag.org/events.

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Теги: ИТ-предприниматели, точка G
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