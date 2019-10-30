Третья встреча «Точки G» соберет в Киеве ИТ-предпринимателей

Больше опыта и новых знакомств — под таким девизом соберутся участники выпусков и гости канала. Программа предусматривает свободное общение с экспертами из разных рыночных ниш, ответы на вопросы в формате личной беседы и новые знакомства, а не традиционное вещание спикеров со сцены.

«Точка G» — канал на Youtube об IT-бизнесе и предпринимательстве, насчитывающий 54 тысячи подписчиков. За 2 года выпущено более 100 сюжетов, которые увидели более 3,5 млн человек.

Предыдущие встречи, которые также проводились в Киеве, собирали до 200 гостей и запомнились участникам эффективным нетворкингом. В этот раз количество мест тоже ограничено, и уже продано около 60%.

Детали на сайте http://tochkag.org/events.