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19.02.2020, 11:25

Три причины купить межкомнатные двери со стеклом

Три причины купить межкомнатные двери со стеклом - Фото

Если вы все еще сомневаетесь в их практичности и надежности, сегодня мы развеем все опасения

В современных дизайн-проектах часто используются разные двери со стеклянными вставками: матовые, прозрачные, с узором или рифленой фактурой. Большой выбор декоративных отделок позволяет подобрать модель и для классического, и для модернового интерьера. Если вы все еще сомневаетесь в их практичности и надежности, сегодня мы развеем все опасения.

Безопасность

Когда-то стекло могло рассыпаться, хлопнув на сквозняке. Современные прозрачные вставки имеют огромный запас прочности благодаря закаливанию и триплекс-технологии. Закаленный материал многократно расплавляют и снова охлаждают, вследствие чего он обретает исключительную прочность. В случае форс-мажора такой материал разлетается на много мелких кусочков, но без острых углов.

Триплекс – это вставка из двух стекол, между которыми прокладывают специальную пленку. Если материал разобьется, осколки удержатся на пленке и не поранят ваших домочадцев. Межкомнатные двери в Киеве с качественными закаленными и триплекс-стеклами можно купить в интернет-магазине «Центр Дверей».

Больше света

Прозрачное или матовое полотно – лучший способ повысить освещенность комнаты, окна которой выходят на север. Также это хороший прием для коридора. Матовые версии стоит выбрать для ванной, они скроют происходящее в комнате, но вместе с тем улучшат освещенность. Прозрачные вставки не портятся от влияния влаги и не боятся перепадов температур. Они визуально расширяют помещение, поэтому их также ставят в небольшие комнаты.

Под любой интерьерный проект

Вы можете купить двери с тонированным или матовым стеклом. Самый популярный вариант – вставки, обработанные пескоструйным методом. В процессе декорирования по заранее изготовленному трафарету определенные участки конструкции делают матовыми, направляя на них струю твердых частичек. Это позволяет сформировать сложные рисунки с четкими краями. Купить межкомнатные двери в Киеве с таким эффектом можно в магазине «Центре дверей».

Технологический прогресс не стоит на месте, но производители все же не волшебники. Какие недостатки характерны для полотен со стеклянными вставками? Они плохо изолируют звук, и если этот параметр для вас важен, заказывайте модели, остекленные не более чем на 25%. Если зимой вы отапливаете комнату обогревателем, лучше выбирать глухие варианты, ведь через вставку тепло будет «утекать» в коридор.

Если отсутствие тепло- и звукоизоляции вас не пугает, учитывайте, что на стеклянной поверхности хорошо заметны разводы, грязь, отпечатки пальцев и пыль. Прозрачные вставки нужно протирать мягкой губкой без использования агрессивных моющих средств. С другой стороны, блестящая чистая поверхность делает комнату более опрятной. Если вы решили купить межкомнатные двери, цена будет зависеть от типа обработки стекла и его размера. Это отличная инвестиция в долговечный и практичный предмет интерьера, которая гарантированно окупится!

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Теги: межкомнатные двери со стеклом
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