Цель крауд-маркетинга: как ссылки с форумов помогают в продвижении ресурса?

Характер рекомендации или совета повышает уровень узнаваемости и доверия, как у пользователей, так и у поисковых систем. Поэтому одним из действенных и неотъемлемых направлений являются крауд-ссылки. Этот метод off-page оптимизации позволяет получить живые переходы по оставленной ссылке на страницу веб-ресурса, демонстрируя привлекательность и преимущества конкретного предложения. Сегодня крауд-ссылка становится незаменимым помощником в процессе внешней оптимизации и наращивания ссылочного профиля.

Крауд-маркетинг: что это такое?

Крауд-ссылка — это линк с различных форумов, социальных сетей и тематических сообществ, который оставляется в естественном контексте обсуждения. Эффективность этого инструмента заключается в том, что он:

Дает реальные переходы на страницу продукта. Повышает узнаваемость бренда в целевой аудитории. Способствует наращиванию ссылочного профиля, расширяя список источников входящих ссылок.

На международном рынке данное направление называется crowd marketing. Это мощная техника продвижения, которая помогает формировать позитивное отношение к бренду среди целевой аудитории и повышает доверие к продукту.

Как происходит размещение крауд ссылок

Чаще всего текст на форумные ссылки составляется в виде отзыва или тематического сообщения на чей-то реальный вопрос. Специалист проделывает работу в несколько этапов:

Анализирует сервисы с обсуждением специальных вопросов. Выбираются исключительно тематические источники, где активна только целевая аудитория. Это могут быть социальные сети, форумы. Выделяются ветки с обсуждением темы данного продукта. Создается экспертный отзыв с упоминанием требуемого продукта, который рекомендуется рассмотреть как идеальный вариант решения запроса. В тело сообщения вставляется ссылка на продукт.

Важно, чтобы проделанная работа выглядела полностью натуральной и ненавязчивой. Ссылки с форумов воспринимаются алгоритмами поисковых систем как натуральные, оставленные человеком, поэтому этот способ считается одним из безопасных.

Где можно заказать крауд?

Услуги крауд-маркетинга предоставляют как фрилансеры, так и SEO-компании. Именно они умеют делать процесс грамотным и незаметным, чтобы ссылки с форумов воспринимались как естественные, а не как попытка внешней оптимизации. Заказать крауд можно у любого опытного линкбилдера или в агентстве, специализирующемся на продвижении сайтов.

Профильные компании, такие как Embo Studio, гарантируют рост позиций сайта благодаря правильной работе с линками. В основном используются безанкорные ссылки, которые в реальной жизни оставляют пользователи. К тому же это удобный способ разбавить анкорный лист, а также получить естественное увеличение трафика и продаж. Заказать крауд маркетинг лучше в той компании, что предоставляет гарантию на свои услуги.

В качестве вывода: крауд маркетинг – это эффективный метод продвижения, помогающий увеличить узнаваемость бренда, привлечь целевую аудиторию и обеспечить рост ссылочного профиля. Но важно понимать, что это только одна из составляющих внешней оптимизации и для быстрого и качественного продвижения ресурса необходимо закупать разные типы ссылок, чтобы создавать естественную ссылочную массу сайта.