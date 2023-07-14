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14.07.2023, 15:40

Мета крауд-маркетингу: як посилання з форумів допомагають у просуванні ресурсу?

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Мета крауд-маркетингу: як посилання з форумів допомагають у просуванні ресурсу? - Фото

Ефективне SEO-просування засноване на достовірності інформації про продукт та його цінність, а також повній відповідності очікуванням користувача

Характер рекомендації чи поради підвищує рівень впізнаваності та довіри як у користувачів, так і в пошукових систем. Тому одним із дієвих та невіддільних напрямів є крауд-посилання. Цей метод off-page оптимізації дає можливість отримати живі переходи за залишеним посиланням на сторінку вебресурсу, демонструючи привабливість і переваги конкретної пропозиції. Сьогодні крауд-посилання стає незамінним помічником у процесі зовнішньої оптимізації та нарощування посилального профілю.

Крауд-маркетинг: що це таке?

Крауд-посилання — це лінк із різних форумів, соціальних мереж і тематичних спільнот, що залишається у природному контексті обговорення. Ефективність цього інструменту полягає в тому, що він:

  1. Дає реальні переходи на сторінку продукту.
  2. Підвищує впізнаваність бренду серед цільової аудиторії.
  3. Сприяє нарощуванню посилального профілю, розширюючи список джерел вхідних посилань.

На міжнародному ринку цей напрям називається crowd marketing. Це потужна техніка просування, яка допомагає формувати позитивне ставлення до бренду серед цільової аудиторії та підвищує довіру до продукту.

Як відбувається розміщення крауд-посилань

Найчастіше текст на форумні посилання складається у вигляді відгуку чи тематичного повідомлення на чиєсь реальне питання. Фахівець проводить роботу в кілька етапів:

  1. Аналізує послуги з обговоренням спеціальних питань. Вибираються виключно тематичні джерела, де активна лише цільова аудиторія. Це можуть бути соціальні мережі, форуми.
  2. Виділяються гілки з обговоренням теми цього товару.
  3. Створюється експертний відгук зі згадуванням необхідного продукту, який рекомендується розглянути як ідеальний варіант виконання запиту. У тіло повідомлення вставляється посилання на продукт.

Важливо, щоб виконана робота мала цілком природний та ненав’язливий вигляд. Посилання з форумів сприймаються алгоритмами пошукових систем як природні, залишені людиною, тому цей метод вважається одним з безпечних.

Де можна замовити крауд?

Послуги крауд-маркетингу надають як фрілансери, так і SEO-компанії. Саме вони вміють робити процес грамотним та непомітним, щоб посилання з форумів сприймалися як природні, а не як спроба зовнішньої оптимізації. Замовити крауд можна в будь-якого досвідченого лінкбілдера чи в агенції, що спеціалізується на просуванні сайтів.

Профільні компанії, такі як Embo Studio, гарантують зростання позицій сайту завдяки правильній роботі з лінками. В основному використовуються безанкорні посилання, які в реальному житті залишають користувачі. До того ж це зручний спосіб розбавити анкорний список, а також отримати природне збільшення трафіку та продажів. Замовити крауд-маркетинг краще в тій компанії, що надає гарантію на свої послуги.

Як висновок: крауд-маркетинг — це ефективний метод просування, який допомагає збільшити впізнаваність бренду, залучити цільову аудиторію та забезпечити зростання посилального профілю. Але важливо розуміти, що це лише одна зі складових зовнішньої оптимізації та для швидкого і якісного просування ресурсу необхідно закуповувати різні типи посилань, щоб створювати природну посилальну масу сайту. 

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Теги: SEO-просування, крауд-маркетинг, Embo Studio
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