TU опубликовали обновленный список брокеров-мошенников

В любой сфере, где можно заработать хорошие деньги, обнаруживается засилье мошенников, и Форекс, к сожалению, не исключение. Финансовые аналитики Traders Union не только опубликовали черный список брокеров-мошенников, но и описали их главные преступные схемы.

Целью публикации материала стало вооружение трейдеров и всех, интересующихся рынком Форекс, ценной экспертной информацией, которая поможет противостоять скаму и обеспечить безопасность своим средствам.

Какие брокеры вошли в антирейтинг и почему?

Следует сразу сказать, что никто из брокеров не включен аналитиками в черный список без должных на то оснований. Основаниями для попадания под подозрение является прежде всего противоправное поведение брокера и отзывы о нем как о мошеннической компании. В TU предостерегают трейдеров, чтобы не доверяли таким компаниям:

4XP — брокер привлек множество клиентов, а после этого перестал выполнять обязательства перед трейдерами. Те, кто ранее вел торговлю с этим брокером обнаружили, что их депозиты заморожены, а средства недоступны для вывода.

770capital — регулятора, под чьей якобы лицензией работает брокер, попросту не существует. Фактического подтверждения регистрации нет, также поступали жалобы от обманутых трейдеров. С большой вероятностью это кухня или финансовая пирамида.

Adamant Finance — не регулируется, а из пользовательского соглашения исключены обязательства перед трейдерами. Отзывы указывают на то, что брокер является мошенником.

Самые распространенные схемы, используемые злоумышленниками

Эксперты описали главные мошеннические схемы, используемые лжеброкерами на Форекс. Помимо всем известных "кухонь" и "пирамид", существуют еще и менее очевидные варианты. Например:

Схемы "рекламных предложений": Мошенники могут использовать рекламные предложения, такие как бесплатные курсы трейдинга, демо-счета, бонусы и т. д., чтобы привлечь новичков. После того, как клиенты зарегистрируются, мошенники могут потребовать от них дополнительные платежи или удерживать деньги, используя различные предлоги.

Схемы "подделки": Злоумышленники подделывают документы, такие как лицензии, сертификаты, истории торговли и т.д., чтобы убедить клиентов в своей надежности и профессионализме.

Схемы "отказа доступа к средствам": После внесения депозита, фейковые брокеры могут отказывать клиентам в доступе к их капиталу или предлагать очень ограниченные условия вывода средств.

Схемы "влияния на цены": Мошенники могут изменять цены на своих торговых платформах, чтобы получить выгоду на торгах клиентов.

Схемы "отрицательного баланса": в этом случае лжеброкеры предоставляют клиентам высокое плечо, что может привести к отрицательному балансу на счетах клиентов в случае крупных потерь.

Схемы "навязывания торговых сигналов": Мошенники могут навязывать своим клиентам торговые сигналы или советы, которые, как они утверждают, являются прибыльными, но на самом деле, могут быть преднамеренно ошибочными и вредными для торговли, рассказали в с.

На официальном сайте TU есть много информации о том, какого брокера выбрать, включая актуальные рейтинги лучших компаний для торговли на Форекс. Воспользовавшись этими рейтингами, каждый трейдер может обезопасить себя от встречи с мошенниками.