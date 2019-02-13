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13.02.2019, 14:47

Turboavia: быстрая и надежная доставка товаров из США и Китая

Turboavia: быстрая и надежная доставка товаров из США и Китая - Фото

Главным приоритетом в работе с клиентами компании является соблюдение всех договоренностей и прозрачные, взаимовыгодные отношения

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В наше время для развития частного бизнеса очень важно, чтобы стоимость товаров в закупке была  доступной, сами изделия качественными, а ассортимент регулярно расширялся и пополнялся новинками рынка. Идти в ногу со временем и не переплачивать за товары позволяют заказы из США и Китая. Важнейшим аспектом покупок из-за рубежа является оперативная доставка. Проверенным и надежным партнером по оказанию данной услуги является компания Turboavia.

За несколько лет успешной работы компания:

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  • Заслужила признание тысячи клиентов;
  • Наладила партнерскую сеть на территории США и Китая;
  • Производит забор товаров;
  • Имеет собственные склады для консолидации грузов;
  • Обеспечивает регулярные авиа-вылеты в Украину дважды в неделю;
  • Предоставляет и другие варианты доставки на выбор:  ж/д транспортом и морем;
  • Оформляет необходимую сопроводительную документацию;
  • Гарантирует получение товара в целостности и сохранности.

Главным приоритетом в работе с клиентами является соблюдение всех договоренностей и прозрачные, взаимовыгодные отношения. Неоспоримым преимуществом является полный цикл обслуживания клиентов и индивидуальный подход. Независимо от объема груза и количества посылок Turboavia гарантирует высочайший уровень сервиса и поддержку на всех этапах.

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Теги: Turboavia
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