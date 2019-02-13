Turboavia: быстрая и надежная доставка товаров из США и Китая

В наше время для развития частного бизнеса очень важно, чтобы стоимость товаров в закупке была доступной, сами изделия качественными, а ассортимент регулярно расширялся и пополнялся новинками рынка. Идти в ногу со временем и не переплачивать за товары позволяют заказы из США и Китая. Важнейшим аспектом покупок из-за рубежа является оперативная доставка. Проверенным и надежным партнером по оказанию данной услуги является компания Turboavia.

За несколько лет успешной работы компания:

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Заслужила признание тысячи клиентов;

Наладила партнерскую сеть на территории США и Китая;

Производит забор товаров;

Имеет собственные склады для консолидации грузов;

Обеспечивает регулярные авиа-вылеты в Украину дважды в неделю;

Предоставляет и другие варианты доставки на выбор: ж/д транспортом и морем;

Оформляет необходимую сопроводительную документацию;

Гарантирует получение товара в целостности и сохранности.

Главным приоритетом в работе с клиентами является соблюдение всех договоренностей и прозрачные, взаимовыгодные отношения. Неоспоримым преимуществом является полный цикл обслуживания клиентов и индивидуальный подход. Независимо от объема груза и количества посылок Turboavia гарантирует высочайший уровень сервиса и поддержку на всех этапах.