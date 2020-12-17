УААПФ обратилась к премьер-министру Украины относительно накопительной пенсионной системы

Уважаемый Денис Анатольевич!

Мы приветствуем принятие Кабинетом Министров Украины проекта Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о накопительной профессиональной пенсионной системе" и констатируем, что сегодня Правительство и Премьер-Министр Украины занимают ответственную государственную позицию и последовательно продолжают пенсионную реформу, в частности развитие ее накопительной составляющей. Важно, чтобы это происходило в интеграции накопительного пенсионного обеспечения в решении других вопросов, таких как социальная защита работников предприятий, переходящих на приватизацию, привлечение накопительных фондов в качестве институциональных инвесторов к реформе рынка земли, государственных стратегический инвестиционных проектов, дополнительное пенсионное обеспечение работников государственных предприятий, государственных служащих на замену отмененных пенсий по выслуге лет, и так далее.

Использование накопительного пенсионного обеспечения для решения давно назревшей проблемы с недееспособностью механизма возмещения работодателями государству льготных пенсий, которые выплачиваются работникам вредных и тяжелых производств, является примером именно такой важной интеграции. Помимо того, что оно позволит решить собственно вопрос льготного пенсионного обеспечения работников вредных профессий за счет работодателей, а не Государственного бюджета, это решение также будет способствовать развитию инфраструктуры накопительного пенсионного обеспечения в нашей стране, что крайне важно в преддверии введения обязательных пенсионных накоплений.

Привлечение существующих институтов для введения накопительной профессиональной системы даст толчок для развития добровольного негосударственного пенсионного обеспечения, услуг профессиональных администраторов негосударственных пенсионных фондов, компаний по управлению активами и других субъектов накопительного пенсионного обеспечения, а также фондового рынка.

При этом, поскольку система небольшая по объему – около 120 000 человек и 2-3 миллиардов гривен ежегодных взносов – существующая инфраструктура полностью способна обеспечить надежное и эффективное обслуживание будущих пенсионеров, инвестирование, сохранение и приумножение их средств даже при текущем состоянии финансовых рынков в Украине. Ведь уже сейчас в рамках добровольного пенсионного накопления обслуживаются пенсионные накопления порядка1 миллиона граждан.

Также разрешите обратить Ваше внимание на необходимость повышения профессионального уровня и качества государственного регулирования накопительного пенсионного обеспечения со стороны НКЦБФР как государственного регулятора, ведь именно качество и профессионализм государственного регулирования является залогом устойчивого развития системы, надежной защиты пенсионных накоплений людей и соответствующего роста доверия к финансовому сектору. При обратной ситуации государственное регулирование может стать источником основных рисков для надежного сохранения пенсионных накоплений людей, срыва и дискредитации пенсионной реформы.

Со своей стороны, наши специалисты готовы присоединиться к работе над необходимыми решениями и нормативными актами для обеспечения эффективной и надежной работы накопительной пенсионной системы, ее последовательного внедрения и дальнейшего развития.

С уважением,

Председатель Совета Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов (УААПФ) Елена Сотскова

Председатель Совета Всеукраинской ассоциации негосударственных пенсионных фондов (ВАНПФ) Григорий Овчаренко

Генеральный директор Украинской Ассоциации инвестиционного бизнеса (УАИБ), член Госфинуслуг Украины в 2003-2007гг. Андрей Рыбальченко

Президент Профессиональной Ассоциации участников рынков капитала и деривативов Украины (ПАРД) Алексей Кий