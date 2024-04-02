Учат ли трейдингу оффлайн?

Если коротко – да. Среди целой кучи онлайн курсов существуют и оффлайн варианты, хоть они и куда менее популярны так как их сложнее организовать.

Но для всех любителей получать знания "по старинке", https://cryptology.school/ru организовали свой оффлайн курс. Давайте разберемся, что это и кому может понадобиться.

Оффлайн школа от Cryptology

Оффлайн школа от Cryptology – это отличный шанс полностью погрузиться в мир трейдинга и криптовалют, получая все знания из первых рук, не отвлекаясь на что-либо другое. Обучение от опытных, практикующих трейдеров, обмен знаниями с коллегами – все это подается под соусом из авторской программы, составленной профессионалами. Вот что можно ожидать:

Офис в центре Киева и занятия в нем 3 раза в неделю. Практические занятия с трейдерами Cryptology. Круг единомышленников, готовых вас поддерживать. Домашние задания. Вы выполняете задания дома, а проверяться они будут на занятиях. Только в отличие от обычной школы и онлайн курсов, внимание на проверку и выявление ошибок будет уделяться каждому ученику, прорабатывая ошибки.

Самые уникальные знания и больше всего навыков вы будете получать именно на занятиях с вашим личным присутствием. Не стоит и говорить, что "откосить" от знаний в таком случае очень сложно. Также, в отличие от онлайн курсов, у ваших менторов будет время лично для вас – никто не останется "в стороне", одолеваемый вопросами и проблемами.

Вывод

Cryptology offline school – отличный вариант для всех, кто жаждет знаний в области трейдинга, но недолюбливает онлайн курсы, либо просто хочет получать знания "из первых рук", лично. Ну а сам процесс, происходящий по уникальной авторской программе, не оставит никого в стороне и позволит вам получить уникальные знания и многолетний опыт практикующих трейдеров – все то, что невозможно получить где-либо еще. И все это под присмотром и сопровождением опытнейших менторов.