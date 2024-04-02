Чи навчають трейдингу офлайн?

Якщо коротко – так. Серед цілої купи онлайн курсів існують і офлайн варіанти, хоч вони і набагато менш популярні, тому що їх складніше організувати.

Але для всіх любителів отримувати знання "по-старому", https://cryptology.school/ організували свій офлайн курс. Давайте з’ясуємо що це і кому може знадобитися.

Офлайн школа від Cryptology

Офлайн школа від Cryptology – це чудовий шанс повністю поринути у світ трейдингу та криптовалют, отримуючи всі знання з перших рук, не відволікаючись на щось інше. Навчання від досвідчених, практикуючих трейдерів, обмін знаннями з колегами – це подається під соусом з авторської програми, складеної професіоналами. Ось що можна очікувати:

Офіс у центрі Києва та заняття у ньому 3 рази на тиждень. Практичні заняття з трейдерами Cryptology. Коло однодумців, які готові вас підтримувати. Домашні завдання. Ви виконуєте завдання вдома, а перевірятимуться вони на заняттях. Тільки на відміну від звичайної школи та онлайн курсів, увага на перевірку та виявлення помилок буде приділятись кожному учневі, опрацьовуючи помилки.

Найбільш унікальні знання та найбільше навичок ви отримуватимете саме на заняттях з вашою особистою присутністю. Не варто говорити, що "відкосити" від знань у разі дуже складно. Також, на відміну від онлайн курсів, у ваших менторів буде час особисто для вас – ніхто не залишиться "в стороні", який долає питання та проблеми.

Висновок

Cryptology offline school – відмінний варіант для всіх, хто прагне знань у галузі трейдингу, але недолюблює онлайн курси, або просто хоче отримувати знання з перших рук, особисто. Ну а сам процес, що відбувається за унікальною авторською програмою, не залишить нікого осторонь і дозволить вам отримати унікальні знання та багаторічний досвід практикуючих трейдерів – все те, що неможливо отримати в інших місцях. І все це під наглядом та супроводом найдосвідченіших менторів.