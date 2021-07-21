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21.07.2021, 15:23

УЭБ, Energy Community и европейские операторы подписали меморандум по развитию рынка газа

Цей матеріал також доступний українською
УЭБ, Energy Community и европейские операторы подписали меморандум по развитию рынка газа - Фото

21 июля 2021 года Украинская энергетическая биржа, Секретариат Энергетического сообщества, поставщики услуг энергетических бирж и торговли BRM, TGE, CEEGEX, ECG, операторы систем передачи газа Moldovatransgaz, GTSOU, FGSZ, GAZ-SYSTEM подписали Меморандум о взаимопонимании касательно трансрегионального сотрудничества по развитию интегрированного рынка газа Юго-Восточной и Восточной Европы (SEEGAS).

Меморандум предусматривает сотрудничество в развитии трансграничной торговли природным газом, в частности, на биржевых платформах, внедрение прозрачных и конкурентоспособных межрегиональных рыночных механизмов ценообразования, эффективной трансграничной транспортировки газа и операционной совместимости.

Меморандум направлен на создание предпосылок для функционирования конкурентного ликвидного рынка SEEGAS и обеспечения беспрепятственного доступа на соответствующие рынки природного газа для всех участников и поставщиков услуг на недискриминационной основе и равных условиях в соответствии с законодательством ЕС. Стороны рассчитывают на создание и развитие одинаково выгодной инфраструктуры биржевой торговли газом с помощью участников рынка. Одной из важных задач меморандума является развитие сотрудничества по внедрению эффективной системы товарного клиринга для сделок по природному газу, что соответствует лучшей европейской практике.

"В рамках SEEGAS мы получили прекрасную возможность не только значительно улучшить наши механизмы и устранить узкие места, препятствующие развитию трансграничной торговли в регионе и внутри каждой страны, в частности, но и унифицировать их в соответствии со стандартами ЕС", – отметил Председатель биржевого комитета ООО "Украинская энергетическая биржа" Алексей Дубовский.

После подписания меморандума предусмотрено проведение заседаний Объединенного руководящего комитета SEEGAS между партнерами, которые будут происходить не реже чем один раз в три месяца.

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